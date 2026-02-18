Entre la prensa lusitana crece una preocupación por el retraso en las remodelaciones del Estadio Azteca (Banorte), de cara al encuentro amistoso que Portugal jugará contra la Selección Mexicana como preparación para el Mundial de 2026.

Pese a que el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, Ivar Sisniega, aseveró que el retraso no causará afectaciones, el diario deportivo A Bola advirtió que la FIFA podría reprogramar los compromisos que se jugarán en el Coloso de Santa Úrsula.

“Los retrasos en la construcción del Estadio Azteca de Ciudad de México podrían llevar a la FIFA a reprogramar partidos del propio Mundial, pero también el encuentro amistoso entre la selección nacional y uno de los anfitriones, México”, reportó el medio portugués.

Sin embargo, Ivar Sisniega reafirmó que esto no será impedimento para recibir a Portugal en el recinto de la Ciudad de México.

“La cancha va a estar en buen estado para esa fecha. No hay Plan B. Vamos a jugar en el Azteca el 28 de marzo”, sentenció Sisniega.

Desde su anuncio oficial, el encuentro generó expectativa porque sería la primera vez que el astro portugués, Cristiano Ronaldo, jugaría en territorio mexicano. Sin embargo, su presencia no está confirmada para el encuentro, por lo que será cuestión de unas semanas para conocer cuál será la convocatoria del estratega Roberto Ramírez para jugar contra la Selección Mexicana.

¿Cuándo será el partido amistoso de México contra Portugal?

En un Estadio Azteca que todavía no termina sus remodelaciones para la Copa del Mundo de 2026, el mes de marzo atestiguará un encuentro amistoso entre México y Portugal. Estos son los detalles para ver el partido:

Sábado, 28 de marzo

México vs Portugal | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Azteca 7 y TUDN.

