A menos de un año para que suene el silbatazo inicial en el Mundial de 2026, la portería de la Selección Mexicana se mantiene como una incógnita.

En medio de las especulaciones, hay tres nombres que se perfilan para proteger la red del combinado nacional: Guillermo “Memo” Ochoa, Luis Ángel Malagón y Raúl “Tala” Rangel.

Hay distintas posturas y voces sobre los tres guardametas. Si bien hay quienes colocan a Luis Ángel Malagón —portero de las “Águilas” del América— como el favorito, también hay quienes se inclinan por “Memo” Ochoa, dada su experiencia en el Tricolor.

Sin embargo, un factor que podría jugarle en contra a Ochoa es que, en el presente, no tiene equipo. De acuerdo a reportes, esto colocaría a Carlos Acevedo como candidato para sustituir a “Memo”.

Todo dependerá de lo que decida el estratega del combinado nacional: Javier Aguirre.

Guillermo Ochoa desea disputar su cuarto Mundial: “Voy a luchar para poder estar, no quiero que me lo regalen” / FOTO: Imago7

¿Qué sigue para la Selección Mexicana?

Si bien el próximo gran reto de la Selección Mexicana será el Mundial de 2026, los futbolistas tricolores verán acción en partidos amistosos. Esto, como una forma de preparación.

El más cercano será el próximo seis de septiembre, donde México se medirá ante Japón en el Oakland-Alameda County Coliseum, California.

