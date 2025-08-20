La Selección Mexicana de Javier Aguirre encarará un cierre de 2025 crucial en su preparación para el Mundial 2026, donde México será uno de los anfitriones junto a Estados Unidos y Canadá.

Tras paso marcado por altibajos, incluyendo la eliminación en primera ronda de la Copa América y la conquista de la Copa Oro, el Tricolor busca consolidarse con un calendario de partidos amistosos de alto nivel que servirán como ensayo para el torneo global.

El equipo mexicano, que no disputará eliminatorias mundialistas por su condición de anfitrión, aprovechará cada encuentro para pulir su estrategia y cohesionar al grupo.

Aguirre, quien ya lideró al Tri en los Mundiales de 2002 y 2010, tiene la misión de recuperar la confianza de la afición y posicionar a México como un contendiente sólido en 2026.

La reciente conquista de la Concacaf Nations League 2025 y Copa Oro refuerzan el optimismo, pero el camino exige enfrentar rivales de talla internacional.

¿Cuándo vuelve a la actividad la Selección Mexicana de Javier Aguirre?

El calendario de 2025 incluye cuatro partidos amistosos confirmados durante las Fechas FIFA de septiembre y octubre. El 6 de septiembre, México se medirá ante Japón en el Oakland-Alameda County Coliseum, California, a las 20:00 horas.

Tres días después, el 9 de septiembre, enfrentará a Corea del Sur en el GEODIS Park, Nashville, a las 19:00 horas. Ambos duelos ante selecciones asiáticas pondrán a prueba la velocidad y técnica del Tri.

Javier Aguirre da indicaciones durante un entrenamiento del Tricolor. FOTO: Imago7

En octubre, el 11, el combinado mexicano chocará con Colombia en el AT&T Stadium, Dallas, a las 19:00 horas, mientras que el 14 cerrará ante Ecuador, con horario por definir.

El rival para el Tri en la fecha FIFA de noviembre será la selección de Uruguay llevada por Marcelo Bielsa, que se disputará el sábado 15 en la cancha del TSM, casa de Santos Laguna.

Mientras que este 20 de agosto circuló la información de que Paraguay sería el otro rival para el conjunto mexicano que jugaría el 18 de noviembre. Se presume que sería en el Gigante de Acero, casa de Rayados de Monterrey, una de las opciones para el partido.