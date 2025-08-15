Hugo Sánchez es una figura ícono del futbol mexicano. Su legado en el Real Madrid, donde marcó época con goles espectaculares como su chilena ante el Logroñés en 1988, lo convirtió en un referente.

Sin embargo, más allá de sus hazañas deportivas, sus frases han generado controversia y titulares. A continuación repasamos las declaraciones más polémicas de este astro del balompié.

El 'Penta' forjó su leyenda en algunos clubes como Pumas, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, América, y Real Madrid, este útlimo donde alcanzó la gloria. Tras una carrera prolífica, con 38 goles en una sola temporada de La Liga, se consolidó como uno de los mejores delanteros de su época.

Posteriormente, incursionó como entrenador y analista deportivo, pero su carácter fuerte y su seguridad en sí mismo lo llevaron a protagonizar momentos memorables con sus palabras.

¿Cuáles han sido algunas de las frases polémicas de Hugo Sánchez?

Entre sus frases más destacadas está: “Me correspondían dos Balones de Oro”. Hugo siempre defendió que su desempeño en el Real Madrid merecía el prestigioso galardón, algo imposible en su época, ya que solo se otorgaba a europeos.

Otra frase que marcó época fue: “Cuando llegué a España me gritaban indio… Cuando me fui, me gritaban Hugol”. Con ella, Sánchez resaltó cómo su talento superó prejuicios, ganándose el respeto en Europa.

El Pentapichichi también aseguró: “Me hubiera gustado ser mi propio entrenador”, una muestra de su carácter independiente, que algunos interpretaron como soberbia. Además, nunca ocultó su ambición con la selección mexicana, afirmando: “En 12 años hubiera sido campeón del mundo”.

Aunque no tuvo el éxito esperado con el Tri, su convicción de poder lograrlo sigue generando debate entre aficionados.

“Si jugara yo para otra selección y no para México entonces hubiéramos ganado la Copa del Mundo. Sabes por qué yo jugué poco en la Selección, porque no jugaba partidos moleros, sólo jugué los partidos oficiales”

Hugo Sánchez

Su amor por el Real Madrid quedó claro cuando dijo: “Mi etapa más importante como jugador la hice en España y quiero que mi etapa más importante como entrenador sea en España, dudo que el Barcelona me haga un ofrecimiento, pero se lo ahorren, porque saben que no aceptaría”.

Hugo Sánchez tiene un ego tan grande como sus logros dentro de la cancha. Y pese a que con la Selección Mexicana nunca pudo hacer nada destacado, siempre se coloca como el jugador más importante. Incluso, en el pasado se aventuró a decir que si Miguel Mejía barón lo hubiera metido en el partido ante Bulgaria en el Mundial de 1994, con su sola presencia en el campo de juego los rivales hubieras quedado eliminados.

“Cuando iba a entrar al vestidor, de repente veo como un jugador de Bulgaria se echa a correr y me doy cuenta que era Stoichkov que me abraza y me dice: 'Hugo, eres un monstruo, eres el mejor y queremos que le digas a tu entrenador que le agradecemos muchísimo que no te haya metido a jugar. Porque mis compañeros estaban tan muertos de miedo de que fueras a jugar que, psicológicamente nos hubiera ganado México'.

"'Si hubieses jugado desde el principio estaríamos perdidos. Cuando te vimos calentar ahí, nosotros dijimos, dios santo, ya perdimos el partido. No me explico como tu entrenador no te metió a jugar, por lo menos para tirar los penaltis. Por lo menos psicológicamente tu entrada hubiera afectado al rival. Porque hubiese motivado a tus compañeros y nos hubiera matado a nosotros", relató Hugo Sánchez.

Nacido el 11 de julio de 1958, Hugo debutó con Pumas en 1976 y se retiró en 1997 con el Atlético Celaya.

Su trayectoria como futbolista, entrenador y analista lo mantiene vigente. Sus frases, cargadas de personalidad, son parte de su legado, tan imborrables como sus goles. Hugo Sánchez no solo conquistó las canchas, sino también los titulares, demostrando que su voz es tan poderosa como su chilena.