México se está preparando para ser protagonista en la Copa Mundial de la FIFA 2026, un evento histórico que unirá a la nación mexicana con Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

Esta edición marcará un antes y un después en la justa con un formato ampliado de 48 selecciones y 16 sedes, tres de ellas en territorio mexicano: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Lee también: Pepe Segarra, comentarista de Fox Sports, fue despedido por no llegar a un acuerdo

El Estadio Azteca, en la Ciudad de México, hará historia al convertirse en el único estadio en albergar tres partidos inaugurales de un Mundial (1970, 1986 y 2026). El 11 de junio de 2026, el coloso de Santa Úrsula dará la bienvenida al mundo con el partido inaugural del Grupo A, protagonizado por la Selección Mexicana.

Este recinto también acogerá partidos de la fase de grupos el 17 y 24 de junio, un encuentro de dieciseisavos de final el 30 de junio y un duelo de octavos el 5 de julio, reafirmando su legado como un ícono del futbol mundial.

En Guadalajara, el Estadio Akron será escenario de cuatro partidos de la fase de grupos, incluyendo el segundo encuentro de México el 18 de junio. Los días 11, 23 y 26 de junio también recibirán duelos de los grupos A, K y H, respectivamente, llevando la pasión del futbol al corazón de Jalisco.

Por su parte, el Estadio BBVA en Monterrey vibrará con tres partidos de la fase de grupos (14, 20 y 24 de junio) y un choque de dieciseisavos de final el 29 de junio, consolidando a la Sultana del Norte como un bastión futbolero.

¿Dónde jugará la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana jugará sus tres partidos de la fase de grupos como local: el 11 y 24 de junio en el Estadio Azteca, y el 18 de junio en el Estadio Akron. Esta ventaja en casa será clave para que el Tri busque avanzar con el apoyo de su afición, que promete llenar de color y pasión cada encuentro.

Además, México albergará duelos de repechaje en marzo de 2026, a solo tres meses del Mundial.

Los estadios BBVA y Akron serán las sedes donde seis selecciones de Oceanía, Asia, África, Conmebol y Concacaf pelearán por los últimos dos boletos al torneo. Este evento será el preámbulo de la emoción rumbo a la Copa, atrayendo la atención global hacia México.