Una nueva controversia sacudió las redes sociales. Marc Crosas y David Faitelson protagonizaron una acalorada discusión a través de sus cuentas de X tras la participación de periodista de TUDN en la conferencia de prensa de Supernova Orígenes, un evento de boxeo amateur entre creadores de contenido.

La pelea dejó en evidencia las tensiones que ambos colaboradores de TUDN suelen protagonizar en las redes, mismas que tomaron un nuevo capítulo por críticas previas del excomentarista de TV Azteca y ESPN hacia este tipo de espectáculos.

Y es que Faitelson fue el presentador en el careo entre la influencer Alana Flores y la actriz y cantante Gala Montes, la principal atracción de la función de Supernova Orígenes.

Su presencia sorprendió a muchos, especialmente porque el ahora comunicador de Televisa había cuestionado este tipo de eventos, como La Velada del Año organizada por Ibai Llanos.

Faitelson expresó su descontento en la misma red social, criticando la atención hacia influencers como Alana Flores mientras destacaba los logros de deportistas de alto rendimiento como Mía Cueva, la clavadista mexicana que compitió en el Mundial de Deportes Acuáticos en Singapur.

“Una niña de Guadalajara de 14 años llamada Mía Cueva terminó hoy en la séptima posición del trampolín de 1 metro del Mundial de deportes acuáticos en Singapur… ¿Y ustedes me vienen con la historia de una ‘chica fresa’ que se dice ‘streamer’ y que se disfraza de boxeadora? Ya saben a dónde irse…¿o les muestro el camino?”, fue el comentario que lanzó el pupilo de José Ramón Fernández en las redes hace unas semanas.

Todo depende de si te llegan al precio o no, David. Deja disfrutar a la gente lo que quiera consumir y tú sigue informándonos a todos de historias como las de Mia Cueva, que cuando te dedicas a eso eres el mejor. https://t.co/FBLM17J8Gi — Marc Crosas (@marccrosas) July 26, 2025

Ante esta situación, Marc Crosas no dejó pasar la oportunidad y aprovechó para mandar un nuevo mensaje a Faitelson cargado de veneno.

“‘Con dinero baila el perro’. ¿o como era el dicho David Faitelson?”, escribió el exfutbolista junto un fragmento del momento en que el periodista aparece como moderador del careo previo a la pelea de Alana y Gala y en una evidente crítica a la contradicción del comentarista deportivo.

“Pues será en tú educación. Más bien me adapto a los tiempos y entiendo que se trata de un espectáculo surgido a raíz de la decadencia del boxeo, como tú lo haces en la Kings League… Y bueno, yo seré un ‘perro que baila con dinero’ y tú un futbolista mediocre que vino a cambiar espejitos por oro…”, respondió Faitelson.