República Democrática del Congo está a un solo partido de volver a participar en una Copa del Mundo, tras 52 años de ausencia.

La última y única ocasión que jugó el Mundial fue en Alemania 1974, bajo el nombre de Zaire, por lo que ser parte de Norteamérica 2026 “significaría mucho” para sus jugadores.

Cédric Bakambu, centro delantero y uno de los más experimentados de la selección africana, habló previo a la final del Repechaje Mundialista, en Guadalajara, ante Jamaica.

Lee también David Faitelson exige a Clara Brugada y Gabriela Cuevas agilizar el acceso al estadio Banorte: "Póngase a trabajar, señoras"

“Nos quedan 90 minutos para clasificarnos al Mundial, pero no quiero pensar en eso de momento, estoy enfocado en el partido de mañana y vamos a jugar con ganas y a demostrar que merecemos nuestro pase”, declaró en zona mixta, antes de su ultimo entrenamiento en Verde Valle.

El futbolista del Real Betis de LaLiga de España mencionó que lo más importante, para ellos, es “jugar bien” porque saben que los Reggae Boyz no serán nada sencillos de derrotar.

El compañero de Álvaro Fidalgo también aprovechó para mandarle un mensaje al público tricolor que se dará cita el estadio Akron y espera ver algo similar a lo que se vivió en la semifinal de la Repesca Intercontinental.

“Es muy fácil jugar con él porque tiene calidad” 😌



Cédric Bakambu, jugador de República Democrática del Congo, se desvivió en elogios para Álvaro Fidalgo 🗣️



El delantero congoleño y el volante mexicano son compañeros en el Real Betis de España 🇪🇸 pic.twitter.com/NyHa6MvqbY — De10Sports (@De10Sports) March 30, 2026

“Queremos que la afición de México nos apoye durante todo el partido contra Jamaica; que sea un ambiente espectacular, como el que vimos en el partido de Jamaica contra Nueva Caledonia”, externó el goleador congoleño.

Sobre la selección del caribe, Samuel Moutoussamy reconoció sus cualidades y señaló que deben tener preocupación, sobre todo, en la zaga, porque les puede hacer mucho daño.

“Tienen mucha calidad, es un muy buen equipo, así que tenemos que trabajar mucho para preparar el juego. Necesitamos ser muy cuidadosos en defensa porque son muy rápidos y fuertes”, puntualizó

Respecto a la posibilidad de obtener el penúltimo boleto para la Copa del Mundo de Norteamérica, el jugador congoleño, que milita en Atromitos de Atenas de la Superliga de Grecia, aceptó que es un deseo que tiene toda la nación de África central.

“Representa mucho, es un sueño para todos; incluso, para todo el país, así que haremos todo lo que podamos para ganar este juego”, sentenció el volante de República Democrática del Congo.