La selección de Argentina vive horas de máxima alerta por una ola de lesiones que pone en riesgo su rendimiento en la Finalissima ante España, pactada para el 27 de marzo en el Estadio Lusail de Qatar, el mismo donde se consagró campeona del mundo en diciembre de 2022.

Este enfrentamiento entre el ganador de la Copa América y el campeón de la Eurocopa funciona como gran prueba antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Argentina también tiene un hospital antes del Mundial al igual que la Selección Mexicana, frase que resume el calvario físico que atraviesan varios equipos en este tramo previo a la Copa del Mundo.

Scaloni y su cuerpo técnico trabajan contrarreloj para llegar enteros a la Finalissima que definirá prestigio y servirá de termómetro real rumbo a la justa de 2026.

¿Quiénes son los jugadores lesionados de Argentina?

El golpe más duro llegó con Lautaro Martínez. El goleador del Inter abandonó el campo con una molestia muscular importante tras la derrota 3-1 frente a Bodo/Glimt en Champions League. Todo apunta a un desgarre en el sóleo y las estimaciones indican que no estará disponible para el duelo ante los españoles.

El club neroazzurro no publicó parte médico oficial, pero el panorama lo deja fuera de la lista.

El listado de bajas no para ahí. En las últimas semanas el equipo albiceleste perdió a Nicolás González por una lesión muscular en el muslo derecho. Giovani Lo Celso arrastra un esguince y Nicolás Tagliafico otro, ambos con evolución incierta de cara al 27 de marzo.

La baja definitiva es la de Juan Foyth, quien sufrió rotura del tendón de Aquiles izquierdo y estará varios meses sin jugar.

Lionel Messi tampoco escapa a la preocupación. El capitán sintió una distensión en el isquiotibial izquierdo durante un encuentro con Inter Miami. Si bien el cuerpo médico no lo considera grave, el staff de Scaloni modificó su planificación y activó un seguimiento estricto para garantizar su llegada en óptimas condiciones.

Pese al contexto adverso, el entrenador confía en armar un once competitivo. Emiliano "Dibu" Martínez se mantendría bajo los tres palos. En defensa, Nahuel Molina o Gonzalo Montiel por derecha, Cristian "Cuti" Romero junto a Nicolás Otamendi en el centro y Nicolás Tagliafico por izquierda si logra recuperarse.

El mediocampo seguiría con Rodrigo De Paul como eje, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Arriba, Messi sería el referente junto a Julián Álvarez, mientras Thiago Almada o Giuliano Simeone pelean por el tercer puesto en ataque ante la ausencia confirmada de Lautaro.