Si bien el próximo gran reto de la será el Mundial de 2026, los dirigidos por Javier Aguirre disputarán cuatro partidos de preparación contra Japón, Corea del Sur, Colombia y Ecuador, respectivamente.

El compromiso más próximo será ante Japón, a celebrarse en el Oakland Coliseum de California, Estados Unidos, el seis de septiembre. Es decir, en aproximadamente dos semanas.

Las últimas cuatro ocasiones —en las que ambas escuadras se hicieron frente— terminaron en una victoria tricolor. Durante el último encuentro, celebrado en un lejano noviembre de 2020, la Selección Mexicana le propinó dos goles (0-2) a los “Samuráis Azules”, obra de Raúl Jiménez e Hirving ChuckyLozano.

Estos antecedentes bien podría servirle a la escuadra del “VascoAguirre, de cara al compromiso que disputará a principios de septiembre.

Tres días después del partido ante Japón, se medirán contra Corea del Sur en la cancha del Geodis Park en Nashville, Tennessee.

Javier Aguirre da indicaciones durante un entrenamiento del Tricolor. FOTO: Imago7
Estos son los detalles del próximo partido de la Selección Mexicana

Sábado, 6 de septiembre

  • México vs Japón | 20:00 (tiempo del centro de México) | Partido amistoso | Transmisión por la señal de TUDN.

Javier Aguirre está al frente de la Selección Mexicana por tercera ocasión. Foto: Imago7
