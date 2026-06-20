Túnez vs Japón: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Mundial 2026 desde el Estadio Monterrey?

El se prepara para una noche histórica con la disputa del partido número 1000 en la historia de las Copas del Mundo, un duelo que enfrentará a Japón y Túnez en un contexto que mezcla simbolismo y urgencia deportiva.

Más allá de la carga histórica, ambas selecciones llegan con la necesidad de sumar su primera victoria en el torneo, lo que garantiza un encuentro intenso desde el silbatazo inicial.

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Japón arriba a este compromiso tras rescatar un empate agónico (2-2) ante Países Bajos en su debut, en un partido que dejó buenas sensaciones por su capacidad de reacción, pero también dudas en el aspecto defensivo.

El conjunto dirigido por Hajime Moriyasu mostró personalidad en los momentos clave y ahora buscará consolidar esa inercia positiva, aunque tendrá que hacerlo sin una de sus piezas más importantes, Takefusa Kubo, ausente por lesión.

Por su parte, Túnez encara el encuentro con la presión de recomponer el camino luego de una dura derrota en su presentación frente a Suecia. Con la reciente llegada de Hervé Renard al banquillo, el conjunto africano apuesta por un cambio inmediato de mentalidad y rendimiento.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO partido?

Túnez vs Japón

  • Fecha: Sábado 20 de junio
  • Lugar: Estadio Monterrey
  • Hora: 22:00 hrs
  • Transmisión: VIX con Pase Mundial

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