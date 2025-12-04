La Federación Serbia de Fútbol informó de que este jueves Veljko Paunovic, extécnico del Oviedo, firmó un contrato como seleccionador nacional hasta 2030 tras haber dirigido al equipo en los dos últimos partidos de la fase de clasificación para el Mundial de 2026, contra Inglaterra y Letonia.

Paunovic, que ganó la Copa del Mundo con la selección serbia sub-20 hace diez años, fue destituido el pasado 9 de octubre como entrenador del Oviedo, club a cuyo frente estaba desde marzo de esta temporada y con el que consiguió el ascenso a la Primera división española después de veinticuatro años.

Exjugador de clubes como el Atlético de Madrid y el Getafe, Paunovic tenía contrato con el Oviedo hasta el 30 de junio de 2026, pero en las primeras ocho jornadas de Liga sumó dos triunfos y encajó seis derrotas.

Poco después de su salida, se incorporó a la selección para esos dos encuentros, saldados con derrota en Wembley y victoria ante Letonia, que no impidieron la eliminación serbia y ahora se ha rubricado el acuerdo que le tendrá al frente de la selección balcánica los próximos cuatro años, en los que tiene por delante la Liga de Naciones, así como la clasificación para la Eurocopa 2028 y el Mundial 2030.

