Cuauhtémoc Blanco fue una pieza importante en proceso de calificación de la Selección Mexicana la Mundial de Sudáfrica 2010, y pese a que ya estaba algo mayor, participó. Incluso anotó un penalti contra Francia.

Néstor de la Torre contó a David Faitelson, que por un programa de radio, el futbolista casi queda fuera de la convocatoria debido a una regla incumplida que se imponía a los futbolistas en ese momento.

¿Por qué Cuauhtémoc Blanco casi se pierde la Copa del Mundo de 2010?

“Cuando me doy cuenta que hay jugadores que una televisora les quiere dar dinero para que reporten, yo pingo la regla de que ningún jugador puede trabajar para una televisora mientras estemos en el mundial (Sudáfrica 2010) y entonces se acerca Cuauhtémoc y me dice: ‘Yo tengo un programa de radio en Chicago y lo tengo hace años'”, dijo el ex directivo del Tri.

Ante lo que De la Torre respondió: "Pues ni modo, diles que en un mes no puedes estar" y su representante me dice: "Se va de la selección". Situación que de inmediato llegó a Javier Aguirre (Técnico de ese Mundial para el Tri).

A lo que el 'Vasco' dijo sin titubear: "Si se quiere ir, que se vaya". Al final Cuauhtémoc Blanco se quedó con la Selección para disputar tres partidos del Mundial de 2010.

