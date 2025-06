El 'Kikin' Fonseca tuvo su tiempo con la Selección en donde era un jugador importante y que regularmente era convocado, ya sea a partidos amistosos, o a Mundiales, como el caso de Alemania 2006, en donde incluso le anotó un gol a Portugal.

Sin embargo, cuando Hugo Sánchez era el entrenador de la escuadra mexicana, el exdelantero de la Liga MX se llevó una amarga sorpresa tras el mundial en tierras teutonas. Lo que provocó una fuerte pelea entre él y 'Hugol'.

Hugo Sánchez no confía en la Selección

¿Qué pasó con el 'Kikin' Fonseca y Hugo Sánchez en la Selección Mexicana?

En una charla que tuvo Francisco Fonseca con David Faitelson, reveló que se peleó con Hugo, porque le prometió ir a la Copa América 2007, y finalmente, a última hora, no lo convocó.

"Me dijo que si me iba bien en Tigres, iba a ir. Aparte venía de jugar el Mundial de 2006 con la Selección. Y me dejó fuera", aseveró molesto el 'Kikin'.

También contó que en un entrenamiento, Sánchez lo llamó y le dijo: "No te veo en tu mejor nivel", "¿Es enserio?", respondió con sorpresa el delantero. "Gente que le tiró carrilla a Hugo y apoyaba a La Volpe, estaba dentro", le dijo a Faitelson.

A este mismo periodista de TUDN, le expresó que más allá de la cancha, eran amigos (por el bicampeonato), conocían a sus familias y se llevaban bien, "No me jodas", le dijo al pentapichichi.

"Lo sentí tan personal, que incluso cuando se lesionó Borgetti, me llamó y yo no quise contestar", fue la manera en la que Fonseca dio a entender que la amistad que tenía con 'El Macho' había terminado.

Kikín Fonseca

Finalmente, el exjugador de Tigres, Cruz Azul, Pumas, Benfica y Atlante, aceptó que fue un error haberse tomado tan a pecho esta situación, y confesó que hoy en día se arrepiente del orgullo que tomó ante Hugo Sánchez.

