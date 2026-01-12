Cuando Norman Whiteside nació el 7 de mayo de 1965 en Belfast, Irlanda del Norte, Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, ya había ganado dos veces la Copa del Mundo con Brasil y estaba a cinco años de conquistar su tercera y última. Sin embargo, en España 1982, el británico rompería un récord del astro brasileño.

Primero hay que retroceder algunos años. En Suecia 1958, O Rei hizo su debut en Copas del Mundo con 17 años, 7 meses y 23 días. En ese entonces, parecía que nadie se atrevería a debutar a un jugador más joven.

Para España 1982, Whiteside era jugador del Manchester United y no había sido convocado a su selección. Sin embargo, el entonces director técnico de Irlanda del Norte, Billy Bingham, le dio un voto de confianza que le cambiaría la carrera.

"Creo que ni siquiera había firmado mi primer contrato profesional. Llegué a la Copa Mundial ganando 16 libras británicas a la semana. Hice las maletas y puse rumbo al mundial. Sobrevivir o hundirse", recordó Whiteside con FIFA.

Finalmente, fue titular contra Yugoslavia en Zaragoza y con 17 años y 41 días, rompió el récord de Pelé.

"De pronto, salió en todos los medios: Iba a quitarle el récord a Pelé", recordó el irlandés. "Ha habido 22 Copas Mundiales. He sido el jugador más joven en 11 de ellas y será un récord difícil de superar. Hay que tener algo de suerte con tu año de nacimiento. Ahí está el caso de [Lamine] Yamal. Debutó con España con 16 años, pero no podrá jugar la Copa Mundial hasta que sea mayor de lo que era yo. Aún así, estoy muy orgulloso", agregó.

En la misma entrevista, Whiteside recordó un acercamiento que tuvo con Pelé años más tarde tras romper su récord.

"Recuerdo que Pelé me envió un vídeo. Era muy divertido. Pelé me decía: 'Norman, enhorabuena por superar mi récord. ¡Espero que tengas tanto éxito como yo y ganes tres Copas Mundiales!' Me partía de risa. ¿Te imaginas a Irlanda del Norte ganando tres Copas Mundiales?", reveló.