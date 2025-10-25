Después de la actuación del Mundial de Alemania 2006, donde México se quedó muy cerca de avanza a los Cuartos de Final, había muchas expectativas de cara al proceso rumbo a Sudáfrica 2010.

El principal motivo es que a la base del Tricolor se le sumarían los jugadores que fueron campeones del Mundial Sub-17 de 2005. Nombres como Giovani dos Santos, Carlos Vela, César Villaluz aunado al gran momento de Chicharito Hernández hacían pensar que la Selección Nacional tenía con qué para hacer historia.

¿Cómo salvó Matías Vuoso a México de no ir a un Mundial?

Los directivos de la FMF eligieron a Sven-Goran Eriksson como entrenador, convirtiéndose en sucesor de Hugo Sánchez, quien había fracasado en el banquillo de México con la Preolímpica y fue cesado.

El desconocimiento del balompié nacional era obvio en el estratega sueco, quien no estaba entregando los resultados esperados en la Eliminatoria de la Concacaf, donde estaba en riesgo la clasificación.

El Tri jugó la fase previa al hexagonal con el cuchillo entre los dientes, debido a que no estaba segura la clasificación pese a que ganaron los primeros tres juegos en el Estadio Azteca.

En los partidos de visita perdiendo en Jamaica, empataron contra Canadá y finalmente volvieron a tropezar en Honduras. Al final, la Selección Mexicana pasó de panzazo a la ronda final gracias a la diferencia de goles, que estaba por encima de los jamaicanos.

Y el gran héroe que evitó el fracaso rotundo fue Matías Vuoso, jugador naturalizado que sin saberlo, su gol ante los canadienses fue fundamental para que los mexicanos siguieran con esperanzas de ir a Sudáfrica 2010.

El 15 de octubre de 2008, en Edmonton, México tuvo un encuentro bastante ríspido donde los locales comenzaron ganando, pero minutos después legó el empate gracias a Carlos Salcido.

El drama comenzó cuando los de la Hoja de Maple volvieron a adelantarse en el marcador y los mexicanos estaban obligados a buscar el gol de la igualada. Fue entonces que apareció el Toro Vuoso.

Giovani dos Santos mandó un centro por la banda izquierda y Vuoso se levantó para conectarlo en el aire y empatar el partido. Ese punto valió oro, ya que de no haberlo conseguido, México iba a quedar eliminado en la fase previa del Hexagonal. Lamentablemente, Matías Vuoso después ya no fue requerido en la Selección Nacional.