Uno de los momentos que Carlos Salcido más recuerda del Mundial de Brasil 2014 fueron las palabras que el entonces director técnico de la Selección Mexicana, Miguel Herrera, le dedicó: de acuerdo al exfutbolista, “El Piojo” lo responsabilizó por la eliminación que vivieron ante Países Bajos en la Copa del Mundo.

“Cuando estás como jugador y te toca estar en ese momento, es difícil verlo. Después puedes decir muchas cosas. He escuchado también al profe Miguel Herrera por ahí decir algunas cosas. Una de las cosas que dijo es que fue por mi culpa. Yo respeto mucho. Ya lo veré. Ya lo veré así en persona”, reconoció Salcido en entrevista para ESPN.

Al momento de hacer memoria, el exseleccionado nacional recordó que el Tricolor llegó en buena forma a la justa mundialista. Sin embargo, los descuidos que cometieron a lo largo del torneo fueron los que terminaron por eliminar a la escuadra mexicana en la ronda de los Octavos de Final, de acuerdo a Salcido. Un escenario similar al que, ocho años atrás, se vivió en Alemania 2006.

“Se tiene una primera ronda muy buena, perfecta. Prácticamente un grupo de compañeros, de jugadores que estaban en su prime. Ahí me toca estar, prácticamente en un Mundial en la banca. Y el último partido, que fue contra Holanda y que nos elimina, me toca jugar. Muy similar en las eliminatorias a lo del ‘Vasco’ Aguirre, cuando llegó Miguel Herrera por ahí de ‘bomberazo’, como decimos”, explicó.

En el Mundial de 2014, el Tricolor formó parte del Grupo A junto con Camerún, Croacia y Brasil, donde sumó dos victorias y un empate con el país anfitrión. Esto le permitió avanzar a los Octavos de Final, donde sufrió una dolorosa derrota ante Países Bajos.

“Se hicieron bien las cosas: la primera ronda, el primer grupo. Después, desgraciadamente, como siempre pasa, por descuidos, por lo que sea, por ahí nos dieron la vuelta y perdimos otra vez”, concluyó el exfutbolista de la Selección Mexicana.

Lee también Obed Vargas revela el motivo por el que decidió jugar con México en lugar de Estados Unidos

Miguel Herrera fue una de las revelaciones del Mundial de Brasil 2014. Foto: Imago7

Así le fue a la Selección Mexicana en el Mundial de Brasil 2014

Fase de Grupos - Grupo A

México 1-0 Camerún

Brasil 0-0 México

Croacia 1-3 México

Octavos de Final

Países Bajos 2-1 México

Lee también La FIFA recibió más de 500 millones de solicitudes de boletos para la justa mundialista de 2026