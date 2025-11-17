En 1986, México fue anfitrión de la Copa del Mundo por segunda vez en su historia y a lo largo de la justa mundialista, una selección destacó por encima de todas, la Argentina. De la mano de Diego Armando Maradona, la albiceleste se proclamó campeona del mundo por segunda vez en su historia y aunque los reflectores se los llevó 'Pelusa', una estrella del América fue fundamental para el éxito sudamericano.

Se trata de Héctor Miguel Zelada, portero de las Águilas y tercer guardameta de la selección entonces dirigida por Carlos Salvador Bilardo.

De entrada, a Zelada se lo hizo responsable de que la Argentina tomara las instalaciones del conjunto de Coapa para concentrar durante su estadía en México, aunque él hace caso omiso a esa señalación. Pero hubo un gesto del icónico portero americanista que fue fundamental en uno de los partidos más recordados, el de los cuartos de final entre Argentina e Inglaterra, donde Maradona anotó 'La Mano de Dios' y 'El gol del siglo' en el mismo partido.

Para ese partido, Zelada consiguió las camisetas azules que lució la selección Argentina.

En una entrevista con El Litoral, Zelada recordó que "nosotros traíamos desde Buenos Aires dos juegos azules originales y las intercambiamos después del partido con Uruguay. Pero llega Inglaterra y teníamos que usar la azul por una cuestión de sorteo. No teníamos más camisetas azules y yo tenía una casa de deportes en la Colonia Moctezuma".

Agregó que "no vendía la marca Le Coq Sportif en mi tienda pero tenía relaciones con todos los proveedores y entonces hice el contacto. Jesús, un gran amigo mexicano, se fue con Rubén Moschella, mano derecha en todo de Bilardo. Al final, conseguimos las camisetas. Pero había que ponerle los números y el escudo de AFA, estábamos contra-reloj. Los trabajadores del América (cocineras, lavanderas, utileros) estuvieron toda la noche previa al partido con Inglaterra cociendo y poniendo los números. Yo conseguí la manera de que juguemos frente a Inglaterra con esa histórica camiseta azul".

Así fue "La Mano de Dios" de Maradona / Foto: Especiales

