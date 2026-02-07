Los futbolistas llevan vidas que van más allá de las canchas. Las salidas a cenar las convivencias familiares y las reuniones entre compañeros forman parte habitual de su rutina.

Estas actividades fomentan la camaradería y fortalecen los lazos dentro y fuera del equipo.

Sin embargo este tipo de interacciones también generan riesgos. El exceso de confianza entre amigos y parejas puede derivar en conflictos graves. En ocasiones la cercanía termina en distanciamientos irreversibles o en situaciones de infidelidad que afectan no solo lo personal sino también lo profesional.

Cuando estos problemas trascienden el ámbito privado el impacto puede alcanzar a la selección nacional. La convivencia constante en concentrados y eventos internacionales amplifica cualquier tensión.

¿Quién es el jugador de la selección de Inglaterra de renunció a un Mundial por la traición de su novia y un compañero?

La amistad entre John Terry y Wayne Bridge surgió en el Chelsea donde compartieron vestuario durante años. Las cenas conjuntas con sus parejas eran frecuentes y la relación parecía sólida.

Bridge dejó el club londinense en 2009 para fichar por el Manchester City. A pesar de la distancia las visitas y el contacto continuaron. Detrás de esa aparente normalidad se gestaba un conflicto que estallaría públicamente.

John Terry capitán de la selección inglesa mantuvo una relación extramatrimonial con Vanessa Perroncel la entonces novia de Wayne Bridge.

El escándalo explotó en los medios a inicios de 2010. Las reacciones fueron inmediatas y dividieron a la opinión pública. Fabio Capello entrenador italiano de Inglaterra retiró la cinta de capitán a Terry por el daño a la imagen del equipo.

El 3 de marzo de 2010 fecha FIFA con varios amistosos programados ambos jugadores recibieron convocatoria para enfrentar a Egipto. Bridge decidió no presentarse. A través de su abogado comunicó su renuncia no solo al partido sino también al Mundial de Sudáfrica 2010.

¿Qué dijo Wayne Bridge ante el llamado de su selección?

"He pensado mucho sobre mi posición en el equipo de futbol de Inglaterra como consecuencia de las informaciones y hechos de las últimas semanas. Siempre ha sido un honor jugar para Inglaterra. Sin embargo, mi posición en el combinado es ahora insostenible y potencialmente divisoria" manifestó Bridge en su momento.

"Tristemente creo que por el bien del equipo y para evitar seguras distracciones he decidido no presentarme a la Selección", informó.

El episodio culminó en un enfrentamiento en Stamford Bridge entre Chelsea y Manchester City. Terry extendió la mano en el saludo protocolar pero Bridge la evitó. El gesto dejó claro que la amistad había terminado para siempre.

Wayne Bridge acumuló 36 partidos con Inglaterra y marcó un gol. Participó en los Mundiales de Corea-Japón 2002, donde jugó ante Argentina y Nigeria como suplente; y en Alemania 2006, sin minutos.