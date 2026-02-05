El centrocampista Álvaro Fidalgo, único fichaje del Betis en este mercado invernal y que salió en el descanso del partido de cuartos de final de la Copa del Rey que su equipo perdió contra el Atlético de Madrid (0-5), admitió que "obviamente es el debut que nadie quiere", aunque aseguró que "seguro" que sacarán "esto adelante" para alcanzar los objetivos del club.

"Estoy aquí para ayudar", recalcó a los medios del Betis el jugador asturiano, de 29 años, que también tiene la nacionalidad mexicana y fichado por el club andaluz al América de México, en el que era un ídolo para la afición tras cinco años vistiendo la camiseta 'azulcrema', con 223 encuentros oficiales disputados, 22 goles marcados y 29 asistencias.

¿Cómo fue el debut de Fidalgo con el Betis?

Fidalgo, quien sustituyó en el descanso del choque ante el Atlético al colombiano Nelson Deossa, reconoció que el primer tanto encajado, "a pelota parada", fue "un infortunio" y que, a partir de ahí, "ellos ganaron mucha confianza, salieron muy bien desde atrás todo el partido, jugando al primer toque y superando líneas, y fue difícil".

"El resultado habla un poco por sí mismo. Obviamente es el debut que nadie quiere, pero estoy aquí para ayudar, sacaremos esto adelante, seguro", subrayó el centrocampista ovetense, formado en la cantera del Real Madrid y que dejó claro que "hay que corregir cosas para el domingo en LaLiga", de nuevo frente al Atlético, para seguir en la zona alta de la tabla.

Según Álvaro Fidalgo, ahora les quedan "dos días de analizar, ver y mejorar muchas cosas, cambiar el chip, aunque sea jodido ahora mismo...", y añadió: "es jodido, es jodido", tras la goleada encajada en la eliminatoria copera a partido único que ha dejado al Betis fuera de las semifinales de la Copa del Rey.

Más allá de la derrota, el jugador hispanomexicano subrayó sobre su debut con la camiseta verdiblanca que, "por sensaciones prepartido, es impresionante la afición y el ambiente, una locura".

"Se queda corto con lo que me dijeron y la verdad es que es una pena no haber podido nosotros respaldar luego todo eso desde dentro, pero como sensación de afición, de debut, del campo y de todo, ha sido increíble. Obviamente, con muy mal sabor de boca, es lo que hay, y nada, a levantarse, no queda otra", concluyó.