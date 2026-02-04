La “Máquina” de Cruz Azul le pasó por encima al Inter Miami, donde milita el astro argentino . Esto, después de que la escuadra celeste se colocara como el segundo mejor equipo de la zona en el ranking de la Concacaf, solo por debajo de los vigentes campeones del balompié mexicano: los “Diablos Rojos” de Toluca.

El año pasado, Cruz Azul se coronó en la Copa de Campeones de la Concacaf, el Inter Miami levantó el título en la Major League Soccer (MLS).

Sin embargo, la escuadra estadounidense bajó una posición en el ranking, por lo que ahora ocupa el tercer lugar. Los dos primeros puestos están en manos de los dos equipos de la Liga MX: Toluca y Cruz Azul, respectivamente.

Mientras que los celestes iniciarán la protección de su corona, este miércoles, ante Vancouver FC, el Inter Miami descansará unas semanas más —al igual que Toluca— ya que es campeón de su respectiva liga, por lo que debutará en el torneo hasta la ronda de los Octavos de Final.

Nicolás Larcamón en partido con Cruz Azul, durante la fase regular del Clausura 2026 - Foto: Imago7
¿A qué hora será el partido de Cruz Azul en la Copa de Campeones de la Concacaf?

Miércoles, 4 de febrero

  • Vancouver FC vs Inter Miami | 21:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX One y FOX +.

Lionel Messi, durante un partido amistoso entre Inter Miami y Aliaza Lima - Foto: AFP
