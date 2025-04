Para el periodista deportivo, David Faitelson, las palabras de Lionel Messi son ciertas: no existe una comparación entre México y Argentina. Al menos, no en un sentido futbolístico.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, Faitelson habló a propósito de lo que el astro argentino dijo de la Selección Mexicana.

"Messi tiene razón. No hay comparación entre Argentina y México. Juegan en galaxias diferentes del juego", aseveró.

Y es que las palabras de Messi se viralizaron en internet, dando paso a la respuesta del periodista.

Lee también Lionel Messi lanza una “pedrada” a la Selección Mexicana: “No existe comparación entre Argentina y México”, asegura

Messi tiene razón. No hay comparación entre Argentina y México. Juegan en “galaxias” diferentes del juego… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) April 18, 2025

¿Qué dijo Lionel Messi de México?

Para Lionel Messi, no existe un punto de comparación entre Argentina y México. No hay una rivalidad futbolística porque, realmente, no tiene fundamento: “No sé de dónde nació eso”.

El astro argentino trajo a la memoria el gol que le propinó al combinado tricolor en el Mundial de Qatar. Una anotación que se dio durante la Fase de Grupos y que, al final, representó un paso más en el camino de los albicelestes para levantar la Copa del Mundo en un no tan lejano 2022.

“Creo que ellos se pusieron en una posición de entender una rivalidad con nosotros que no existe realmente. No existe comparación entre Argentina y México. No sé de dónde nació eso. Fue más el desahogo de la importancia del gol que contra la gente. Estaba brava la gente. Fue el único partido que había más mexicanos que argentinos", recordó en entrevista para los micrófonos del programa Simplemente Futbol.

Lee también Aficionados del América reclaman alineación indebida del Monterrey ¿Apelará el club el resultado?