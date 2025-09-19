Luca Zidane, hijo del icónico Zinedine Zidane, campeón del mundo con Francia en 1998, ha decidido dar cambio en su carrera al elegir representar a Argelia, el país de origen de sus abuelos paternos, en lugar de Francia.

La Federación Argelina de Futbol (FAF) anunció este viernes que la FIFA otorgó oficialmente al portero de 27 años la autorización para defender los colores de los 'Zorros del Desierto'.

Luca, actualmente arquero del Granada en la segunda división española, ha forjado su propio camino en el futbol profesional.

Formado en las categorías inferiores del Real Madrid, debutó con el primer equipo en 2018 bajo la dirección técnica de su padre. Aunque su paso por el conjunto merengue fue breve, acumuló experiencia en clubes como el Racing Santander, donde estuvo cedido, y el Rayo Vallecano, con el que logró el ascenso a La Liga en 2021.

¿Cuál fue el comunicado que compartió la federación argelina?

“La FIFA ha acordado oficialmente, este viernes 19 de septiembre de 2025, al portero Luca Zinedine Zidane, la autorización de representar al equipo nacional argelino”, señaló la FAF en un comunicado.

Tras finalizar su contrato con el Rayo, firmó en 2022 con el Eibar, también en segunda división, antes de unirse al Granada en el verano de 2024.

La decisión de Luca de optar por Argelia refleja un vínculo profundo con sus raíces. La familia Zidane proviene de un pueblo en la provincia de Bugía, a más de 200 km al este de Argel. Este lazo no es nuevo para los Zidane: Zinedine, la leyenda francesa, visitó Argelia en al menos dos ocasiones tras su retiro en 2006.

Luca, quien ya había representado a Francia en categorías juveniles, da un paso importante en su carrera al elegir el país de sus antepasados.

La selección argelina busca consolidarse como potencia en África. La experiencia de Luca Zidane en el competitivo futbol español podría aportar solidez bajo los tres palos del equipo norafricano.