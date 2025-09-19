Luis Roberto Alves 'Zague', ex jugador del América y de la Selección Nacional compartió una vivencia que marcó su llegada a México: el devastador terremoto de 1985.

Apenas unos meses después de su arribo desde Brasil, el joven delantero de 18 años enfrentó una de las tragedias más significativas en la historia del país, un evento que, según sus palabras, lo fortaleció como persona y profesional.

“Llegué en junio de 1985 y después viene el famoso terremoto en septiembre que me da ese 'comité de bienvenida' a México (...) y vivo esa experiencia tan fuerte, tan difícil”, relató Zague durante una entrevista con Yosgart Gutiérrez en el pódcast 'El RePortero'.

El exatacante, quien había dejado Corinthians para unirse al América, vivía en un hotel de tres pisos frente al aeropuerto, donde el equipo se concentraba.

Afortunadamente, el edificio resistió el sismo con daños menores: “unas cuarteaduras, el agua se salió de la alberca, un relajo, una pared que se cayó y hasta ahí nada más”.

Sin embargo, el impacto del terremoto fue innegable. “México quedó incomunicado, fue una locura. Sí fue una experiencia muy fuerte, pero todo esto te va calando, te va haciendo fuerte”, confesó el ahora analista de Azteca Deportes, donde comparte micrófonos con figuras como Luis García, Jorge Campos y Christian Martinoli.

En medio del caos, Zague mantuvo su enfoque en el futbol, ya que el América disputaba las instancias finales del torneo Prode 85.

El exgoleador recordó cómo, ante la imposibilidad de trasladarse a las instalaciones de Coapa debido al colapso de la ciudad, entrenó en el hotel bajo la mirada de su entonces entrenador, Miguel ‘Zurdo’ López.

“Ese día del terremoto llegamos a (la Calzada) Zaragoza, México estaba colapsado, no avanzaba nadie, se había caído todo México, dimos la vuelta y me puse a entrenar ahí en el hotel, íbamos a jugar contra el Atlante en Cuartos de Final”, explicó.

Durante la charla, Zague también abordó una anécdota célebre sobre el sismo: la huida del exjugador americanista Daniel Brailovsky. Entre risas, comentó: “Él (Daniel Brailovsky) sí se fue”.