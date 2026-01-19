Senegal tiene un improbable nuevo héroe, y ni siquiera jugó en la caótica final de la Copa Africana de Naciones ganada por su país.

Yéhvann Diouf, el arquero suplente de Senegal, pasó largos períodos del partido del domingo protegiendo las toallas utilizadas por el titular Edouard Mendy de los repetidos intentos de los recogepelotas por arrebatarlas.

Los esfuerzos de Diouf han sido elogiados por los aficionados como casi tan cruciales como el gol de la victoria en tiempo extra anotado por Pape Gueye, que aseguró el segundo título de la Copa Africana de Naciones para Senegal.

Los arqueros a menudo mantienen toallas cerca para secarse a sí mismos y sus guantes, especialmente en condiciones húmedas como las del domingo en la final en Rabat.

Diouf tuvo un papel crucial en la línea de banda, defendiendo los ataques. En un momento, fue perseguido por los recogepelotas a lo largo de la línea de banda. Algunos videos también lo muestran tumbado en el campo, protegiendo una de las toallas, mientras un joven intenta forcejear con él.

Hoy Yehvan Diouf, arquero suplente de Senegal, fue el MVP absoluto, en la Final de la Copa.



Así dejó la vida POR LA TOALLA de Mendy, que los alcanzapelotas marroquíes querían ROBAR para que no pudiera secar los guantes…



INCREÍBLE, JAJAJA. 😅🇸🇳 pic.twitter.com/uhgJGAGrur — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 19, 2026

En otras imágenes filmadas desde las gradas, se puede ver al capitán marroquí Achraf Hakimi, lanzando una de las toallas de Mendy sobre las vallas publicitarias. En otro momento, el centrocampista marroquí Ismaël Saibari intentó evitar que Diouf entregara una toalla a Mendy.

Elogiando el incansable trabajo del segundo portero, un usuario de redes sociales escribió en X: “El trabajo de Yehvann Diouf, chicos. Te has ganado el respeto de todo un país. SOLDADO.”

Diouf se tomó la situación con humor, publicando más tarde una foto de él mordiendo su medalla y sosteniendo una toalla, con el pie de foto: “Aquí está (la medalla y la toalla)".

Hablando con los periodistas después del partido, Diouf dijo que no entendía por qué el equipo contrario se obsesionó tanto con las toallas.

“Tal vez la gente entendió algo en esas toallas, pero en cualquier caso solo se usaban para secar los guantes y la cara cuando llueve,” dijo. “Estaba tan sorprendido como ustedes, pero al igual que el equipo en su conjunto, nos mantuvimos unidos, y Edouard pudo obtener las toallas que necesitaba".

