Javier Aguirre se convirtió en 2002 en el primer entrenador mexicano que dirigió en Europa. El Osasuna de España le dio su primera oportunidad, sin imaginar que sólo sería el comienzo de una exitosa carrera del otro lado del charco.

En una anécdota que llama mucho la atención, el Vasco reveló que en una ocasión le tocó ver un partido juvenil, donde uno de ellos lo deslumbró. Durante la charla le preguntaron si intentó ficharlo, respondiendo con un rotundo ‘no’, debido a que se trataba de Lionel Messi.

Lee también Jesús Corona y el cabezazo que le costó ser borrado de la Selección Mexicana

¿Javier Aguirre pudo fichar a Lionel Messi?

Javier Aguirre reveló en una de sus visitas al programa español ‘El chiringuito de Jugones’ que durante su etapa como estratega del Osasuna, en una ocasión visitaron Sevilla y aprovecharon la mañana para entrenar en las instalaciones del club.

A la par se estaba llevando a cabo la Copa del Rey juvenil entre Sevilla y Barcelona, donde un pequeño estaba desquiciado a todos sus rivales. El Vasco Aguirre quedó deslumbrado por lo que veía en el terreno de juego.

“¿Quién era el enano ese? Cogía el balón y gol, un peludito así, una ratita”, contó Aguirre, quien fue testigo de su hazaña con el director deportivo del equipo de Pamplona.

Javier Aguirre quedó cautivado con Lionel Messi a los 15 años. Foto: Especial

Entre bromas, le cuestionaron si no le pasó por la cabeza ofrecerle jugar en Osasuna. Es sabido que varios clubes de media tabla para abajo son utilizados para foguear s jóvenes y Messi, de 15 años era una buena opción de refuerzo.

Javier Aguirre respondió con un “Hay que vender el estadio (para ficharlo), lo último que Messi querría era jugar en Osasuna”.

Un par de años después, Lionel Messi recibiría la oportunidad de debutar con el primer equipo del Barcelona a los 17 años. Lo demás es historia, se convirtió en la máxima figura del club.