Javier Aguirre generó mucha polémica en los últimos días, debido a que se llevó a cabo el primero de los microciclos de la Selección Mexicana, donde el objetivo es observar a jugadores que andan bien en la Liga MX y se podrían colar a la Copa del Mundo 2026.

No obstante, el debate actual es si alguno de los convocados tiene posibilidades reales de meterse al Mundial. Varias voces han señalado que únicamente se están afectado a los clubes que deben de ceder a sus futbolistas durante la semana.

¿Por qué llamaron palero a Carlos Hermosillo?

A menos de un año de que se inaugure el Mundial 2026 hay pocas expectativas entre los aficionados mexicanos con la Selección Nacional. Pese a que ha mejorado el desempeño del equipo bajo el mando de Javier Aguirre, no es suficiente para esperar mucho en el torneo.

No obstante, hay muchos que consideran que el Vasco va a conseguir hacer algo importante en su tercer Copa del Mundo al frente de México. Uno de ellos es Carlos Hermosillo, quien ha defendido el proceso del entrenador.

No obstante, recién hizo un tremendo coraje luego de un comentario en el que lo acusaron de ser porrista de Aguirre, lo que encendió los ánimos en el programa de ‘La última palabra’.

'NO SOY PALERO DEL VASCO, TÚ SÍ ERES PALERO DE EFRAÍN JUÁREZ' 🤯@CHermosillo27 se enciende con @GusMenFox luego de que el ex futbolista afirmara que Aguirre enderezo al Tri 🇲🇽#LUP pic.twitter.com/WoqvWLl1U2 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 27, 2025

Todo comenzó porque Hermosillo defendió a Javier de las críticas y acusó a uno de los comentaristas de no ser parcial, señalando a que su amigo Efraín Juárez siempre le pasa todo y cuando se trata del técnico del Tri todo lo ve mal.

“Aquí el que está siendo el palero de Javier Aguirre eres tú”, fue el contundente mensaje de Gustavo Mendoza al Grandote de Cerro Azul, quien explotó al señalar que era mentira, debido a que también ha sido crítico con el Vasco.

Sin embargo, Hermosillo enfatizó que ha visto mejorías en la Selección Mexicana y espera que haga un buen papel en el Mundial, aunque sus compañeros de mesa no tienen las mismas expectativas.