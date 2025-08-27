Durante muchos años se ha hablado de una renovación en la Selección Mexicana. Muchos consideraban que desde el proceso para el Mundial de Qatar 2022 se debió iniciar, pero no fue así, debido a que las llamadas ‘vacas sagradas’ parecían intocables.

La muestra clara está en los casos de Andrés Guardado y Raúl Jiménez, que llegaron a la competencia con poca actividad es sus respectivos clubes debido a que arrastraban lesiones. Pese a su condición, Gerardo Martino los llevó a la Copa del Mundo en lugar de jóvenes que prometían mucho en el Tricolor.

¿Por qué Giménez y Lainez no fueron a Qatar 2022?

Gerardo Martino es persona ‘non grata’ en México. Muchos aficionados al sólo escuchar la palabra Tata enfurecen, principalmente por el resultado ante Argentina y la eliminación en fase de grupos de Qatar 2022.

No obstante, hay otro grupo importante de fanáticos que no toleran al entrenador argentino debido a que dejó fuera de la Copa del Mundo a cuatros jóvenes promesas del futbol mexicano, donde destacaban dos que estaba en Europa.

Mucho se especuló que el Tata Martino iba a respetar la jerarquía de un lesionado Raúl Jiménez y además llevaría a su compatriota naturalizado, Rogelio Funes Mori, lo que dejaba sin posibilidades a Santiago Giménez.

Santiago Giménez fue cepillado del Mundial Qatar 2022 en la concentración de la Selección Mexicana en Girona. Foto: Especial

El Bebote era el mejor delantero mexicano en ese momento, ya que la estaba rompiendo en el Feyenoord. No fue suficiente para ser contemplado para la justa en Oriente Medio.

Por su parte, Diego Lainez estaba atravesando un momento complicado con el Braga de Portugal, pero cada que le tocaba estar en el Tri era el revulsivo perfecto del equipo. Fue borrado a días de que iniciara el Mundial.

Cabe destacar que Tata Martino citó en la concentración de la Selección Mexicana en Girona a Santiago Giménez, Diego Lainez, Jesús Angulo y Erick Sánchez, donde les dijo que no serían parte de los convocados, lo que enfureció a más de uno y acabó con el sueño de los jóvenes mexicanos.