El surgimiento de Lamine Yamal de las filas del FC Barcelona les recordó al nacimiento de su máxima leyenda: Lionel Messi, por lo que las comparaciones del talento del español con el del argentino son una constante.

Además de ser visto como un fenómeno del futbol, Lamine ha sido apodado como el 'nuevo Messi' por el increíble talento que posee y por las similitudes que tienen en su estilo de juego, más porque ambos son zurdos.

Ante estas constantes comparaciones, Jordi Alba, compañero de La Pulga en el Barcelona y ahora en el Inter de Miami, habló sobre este tema para dejar en claro que el argentino no tiene comparación.

"Creo que (Lamine Yamal) es un grandísimo jugador, pero también hay otros grandes como Frenkie, Pedri, Gavi... pero compararlo con Leo...no hay comparación posible con Leo. No tiene rival, a mi entender", explicó en una entrevista con El Larguero.

Lamine Yamal con la Selección Española Foto: EFE

Hace unos días, Messi visitó Barcelona y se tomó un par de fotos en el Camp Nou, casa del club blaugrana, que fue remodelado para esta temporada. Las imágenes del astro argentino en el que fuera su hogar le dieron la vuelta al mundo y ocasionaron cierta ilusión a los aficionados catalanes sobre un posible regreso del argentino al equipo.

Alba compartió que él no sabe si Messi planea regresar a la ciudad condal, pero sí aseguró que en caso de hacerlo él y su familia lo irían a ver en cada partido.

"Messi es el mejor de la historia. Es normal que tenga la llave del Camp Nou. Ya iré a verlo con la familia, los partidos que jueguen, y a disfrutarlo de otra manera. Messi no me dijo nada. Soy sincero, ni le he preguntado".