El Estadio Azteca será sede de la inauguración del Mundial 2026, por lo que todas las miradas están puestas sobre ese escenario. Principalmente porque a menos de un año del silbatazo inicial, todavía no concluyen los trabajos de remodelación.

Mucho se ha especulado sobre si la obra va retrasada y se entregará a tiempo, debido a que en las imágenes que se han filtrado se ven pocos avances. No obstante, los encargados aseguran que todo va en tiempo y forma.

¿Cuándo se termina la remodelación del Estadio Azteca?

La presión para la remodelación del Estadio Azteca aumentó cuando se supo que se realizaría un partido de reapertura del inmueble, teniendo como selección invitada ni más ni menos que a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Ese partido de la Selección Mexicana esta presupuestado para mediados de marzo, por lo que sí o sí la remodelación del Coloso de Santa Úrsula deberá estar completada semanas antes, de lo contrario, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) se meterá en un problema serio.

Sin embargo, Félix Aguirre, director adjunto del Coloso de Sana Úrsula, se lo toma con calma pese a todas las versiones negativas que rondan por muchos lados, argumentando que todo va conforme a lo planeado e incluso se aventuró a señalar que será el próximo 28 de febrero de 2026 el mundo conocerá al nuevo Estadio Azteca.

En la parte alta del Estadio Azteca ya se colocaron las nuevas butacas. Foto: mariogomez1052

"Estamos muy emocionados, estamos a tiempo con la construcción y estamos trabajando duro siempre atentos a cualquier detalle que pueda surgir. Tomamos una responsabilidad importante, pero lo hacemos con mucha responsabilidad, energía y entusiasmo", comentó en una entrevista con AP.

Cabe destacar que el partido entre México y Portugal de la Fecha FIFA de marzo no sólo servirá para la reinauguración del Estadio Azteca, además será utilizado como ensayo previo a lo que se vivirá en el Mundial 2026.