, gran figura del Inter Miami, volvió a ser determinante para su equipo al contribuir a una victoria más en la temporada, esta vez por un cerrado (3-2) frente al New York City FC.

El astro argentino, que días atrás vivió un trago amargo tras quedar eliminado de la Copa de Campeones de la Concacaf, se reivindicó al capitalizar una jugada a balón parado y, con su ya conocida calidad, mandar el esférico al fondo de las redes.

Lee también

El gol no solo desató la euforia entre los aficionados del Inter Miami y seguidores de Messi, sino que además significó un nuevo hito en su carrera, al superar a Pelé en un registro histórico del futbol internacional.

Con esta anotación en su aventura por la MLS, Messi llegó a 71 goles de tiro libre en su trayectoria, dejando atrás los 70 tantos del mítico goleador brasileño y exfigura del Santos.

Luego de su accionar, Messi se sumará con su selección para disputar la fecha FIFA, para volver al torneo de los Estados Unidos en los que tiene la misión de buscar el campeonato.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Mundial 2026: Estas son las figuras europeas que jugarán el repechaje y podrían ser eliminados

Futbol Internacional

Mundial 2026: Estas son las figuras europeas que jugarán el repechaje y podrían ser eliminados
Argentina reduce sus posibilidades de ser bicampeón del mundo por esta insólita estadística

Futbol Internacional

Argentina reduce sus posibilidades de ser bicampeón del mundo por esta insólita estadística