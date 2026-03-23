En 1998, la marca mexicana Garcis tenía diseñada una camiseta especial para la Selección Mexicana que jugó -y ganó- la Copa Confederaciones del año siguiente. Sin embargo, una ley promulgada en el sexenio de Miguel de la Madrid impidió que se utilizara ese diseño.

En entrevista con Omar Flores Aldama de ESPN, José Antonio García, propietario de la marca, confesó por qué el Tri no pudo usar su diseño.

Esa camiseta tenía estampado en el pecho el Escudo Nacional. De acuerdo con ESPN, Francisco Labastida Ochoa, entonces Secretario de Gobernación, había autorizado su uso.

Lee también Repechaje Mundial 2026: ¿Cuándo y dónde ver los EN VIVO los partidos que se jugarán en México?

“Hago la playera, se fabrican más de 60 mil piezas y sale en los periódicos la nueva playera de la Selección Mexicana. Entonces, el Congreso de la Unión, diputados, senadores, dijeron que estaba prohibido por la constitución comercializar el Escudo Nacional y va para atrás la playera”, confesó en dicha entrevista García.

El propietario de la marca recuerda que, en ese entonces, “no me cobraron nada, fue un permiso, porque no existían las regulaciones del INAH, como las de ahora”.

Actualmente los permisos cambiaron. Adidas, la marca que fabrica los jerseys del Tri de manera ininterrumpida desde el Mundial Sudáfrica 2010, tuvo que pagar 40 mil pesos para poder usar la “Piedra del Sol” en el diseño de la camiseta titular que usará el Tri en esta Copa del Mundo.

Lee también Repechaje Mundial 2026: ¿Cuánto cuestan los boletos para los partidos en México?

¿QUÉ LEY PROHIBIÓ EL USO DE ESTA CAMISETA?

La “Ley de escudo, bandera e himnos nacionales”, promulgada en el sexenio de Miguel de la Madrid, señala que ninguno de los símbolos patrios se pueden utilizar sin autorización.