Falta poco más de seis meses para que Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo, dos de los mejores futbolistas de la historia, jueguen la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá, lo cual marcará su sexta participación en el torneo de naciones más importante del mundo.

El ganador de ocho Balones de Oro, campeón con el Inter Miami hace unas semanas, llegará en calidad de campeón vigente, tras conquistar la Copa del Mundo en Qatar 2022 con Argentina; por su parte, el jugador del Al Nassr jugará con Portugal a sus 41 años.

Ambos ya conocen a sus rivales. Por un lado, Argentina, en el grupo J, enfrentará a Argelia, Jordania y Austria. Portugal, ubicado en el siguiente grupo K, jugará contra Uzbekistán, Colombia y el ganador del repechaje entre República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.

A continuación, les dejamos el repaso estadístico de cada uno en las distintas Copas del Mundo que han disputado.

Lee también Chicharito Hernández se besa con Iker Casillas en un mural, se observa en polémico video de la cantante Sia

LAS ESTADÍSTICAS DE LIONEL MESSI Y CRISTIANO RONALDO EN COPAS DEL MUNDO

Lionel Messi

El astro argentino ha disputado dos finales de la Copa del Mundo, en Brasil 2014 y en Qatar 2022; sin embargo, solamente una vez pudo levantar el trofeo más preciado.

Ha disputado un total de 26 partidos con 13 goles y 8 asistencias.

Cristiano Ronaldo

Por su parte, el ídolo lusitano tuvo su mejor participación en Alemania 2006, cuando disputó el partido por el tercer lugar con los anfitriones, aunque perdió dicho encuentro.

En total, jugó 22 partidos con 8 goles y 2 asistencias.

Lee también Selección Mexicana: ¿Quién fue el 'Trompo' Carreño, autor del primer gol del Tri en la historia de los Mundiales?