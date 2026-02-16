En 115 días, la Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026. Ese día, el estadio Banorte, que se renombrará estadio Ciudad de México durante la justa mundialista por motivos comerciales, hará historia como el primero en albergar tres Copas del Mundo.

Por ser local y por nombres propios, México parte como favorito para ganar el partido inaugural de la Copa del Mundo; sin embargo, el Ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, cree lo contrario.

En una visita a la Ciudad de México hace unas semanas, McKenzie confesó que espera 50 mil sudafricanos en el país para disfrutar la Copa del Mundo. Entre ellos, el Presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa.

"Yo creo que Sudáfrica ganará 2-1", mencionó.

En sus últimos cinco partidos, los 'Bafana Bafana' tienen tres victorias y dos derrotas. Fueron eliminados en octavos de final de la Copa Africana de Naciones tras caer contra Camerún.

LA MALDICIÓN DEL TRI EN PARTIDOS INAUGURALES

Desde su debut en el torneo de naciones más importante del mundo en 1930, México nunca ha podido ganar el partido inaugural de un Mundial. Sí ha ganado su primer partido, pero no el partido que sirve de inauguración de la Copa del Mundo.

Uruguay 1930: México perdió 4-1 contra Francia

Brasil 1950: México cayó 4-0 contra Brasil

Suiza 1954: México fue goleado 5-0 nuevamente por Brasil

Suecia 1958: México perdió 3-0 contra Suecia

Chile 1962: Brasil le ganó 2-0 a México

México 1970: empató sin goles ante la Unión Soviética

Sudáfrica 2010: empató 1-1 contra el anfitrión

