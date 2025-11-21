Pelé y Diego Armando Maradona son considerados los más grandes futbolistas de la historia. Lamentablemente, nunca pudieron compartir juntos equipo, debido a que sus épocas no coincidieron: cuando el astro brasileño iba de salida, la figura argentina apenas comenzaba a brillar.

No obstante, recién se supo que la historia pudo haber sido totalmente diferente y los amantes del balón pudieron deleitarse con ambas leyendas en el terreno de juego en una Liga en la que jamás se imaginarían que pudo pasar.

Pelé y Maradona ¿juntos en Estados Unidos?

En el ocaso de su carrera, Pelé por fin pudo salir de Brasil y fichó en 1975 con el New York Cosmos, donde le formaron un equipo de lujo junto a Franz Beckenbauer y Giorgio Chinaglia.

Dos años después, O Rei decidió colgar los botines, pero no se desligó del todo del club, el motivo: Maradona. El equipo de la North American Soccer League (NASL) deseaba repetir la fórmula con la recién surgida estrella argentina, pero la misión no sería sencilla.

La idea era convencer a Argentinos Juniors de venderles al Pelusa y convencer a Pelé de regresar a las canchas, cosa a la que accedió, pero únicamente por algunos juegos para compartir equipo.

Pelé y Maradona dominan el balón en el programa de 'La Noche del 10'. Foto: Especial

Clive Toye, entrenador del NY Cosmos, señaló que él viajó a ver a Maradona a Sudamérica y quedó encantado. Las charlas con el club que lo formó iniciaron y al principio todo era positivo.

Diego quería ir a Europa, pero la propuesta no desentonaba, con la condición de tener proyección y fogueo deportivo, ya que no deseaba ser solamente una atracción en Estados Unidos que generara dinero.

Sin embargo, solicitud de Argentinos pidieron una cantidad que el NY Cosmos estaba lejos de poder ofrecer, por lo que hasta ahí quedó la posibilidad de ver en un mismo equipo a Pelé y Diego Armando Maradona.