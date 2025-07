Con la mirada puesta en el Mundial de 2026, Raúl Jiménez guarda un sueño: consolidarse. El delantero de la Selección Mexicana anhela aportar al equipo en el camino que empezará el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca.

“Más que quitarme el sueño, es una oportunidad de por fin aparecer en un Mundial. Desafortunadamente en los otros Mundiales no he tenido los minutos y las oportunidades que a mí me hubiera gustado por una u otra razón”, recordó Jiménez.

En entrevista para TUDN, el futbolista evocó a los problemas físicos que enfrentó en el último Mundial de Qatar, donde el combinado nacional cayó desde la Fase de Grupos.

Sin embargo, confía en que el futuro será distinto. No solamente para la Selección Mexicana, sino también para él.

“Pueden pasar muchas cosas, pero yo estoy dispuesto a dar lo mejor de mí para hacerlo mejor”, concluyó el delantero.

Raúl Jiménez en la Final de la Copa Oro con México Foto: Imago7

¿Qué sigue para la Selección Mexicana?

Antes de iniciar su camino en el Mundial de 2026, a los dirigidos por Javier Aguirre les esperan dos partidos amistosos en septiembre.

Una vez que llegue el momento, se enfrentarán a Japón y Corea del Sur.

