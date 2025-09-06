Edson Álvarez decidió dejar la Premier League de Inglaterra para probar suerte con el Fenerbahce, debido a que José Mourinho lo había solicitado como refuerzo en este mercado de fichajes de verano.

Sin embargo, luego de que perdió el boleto a la Champions League, el entrenador luso fue removido de su cargo, lo que dejó con un panorama poco alentador al mediocampista mexicano.

¿Zidane será entrenador de Edson Álvarez?

Luego de que salió José Mourinho del Fenerbahce se han barajeado muchos nombres para ocupar el banquillo de uno de los equipos más populares y ganadores de la Superliga Turca.

No obstante, el elegido sería un auténtico bombazo y beneficiaría mucho al futbol de Edson Álvarez, quien se convirtió este verano en uno de los fichajes estelares de los ‘Canarios’.

Según el medio otomano ‘Sabah’, Zinedine Zidane, tricampeón de Champions League como entrenador del Real Madrid, es quien lleva la delantera. Incluso, el medio citado señala que ya habría un acuerdo de palabra.

En los últimos cuatro años el estratega francés ha sido de los más codiciados en el futbol europeo, aunque decidió mantenerse alejado de los banquillos. Sorprende que su regreso sea al futbol turco.

Desde la temporada 2020-21, Zidane infirmó que se tomaría un tiempo para descansar se su faceta como entrenador Merengue. Con el cuadro blanco ganó dos Ligas, dos Supercopa de España; tres Champions League, dos Supercopa de Europa y dos Mundiales de Clubes.