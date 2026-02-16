En el futbol, además de los jugadores, el balón es uno de los protagonistas principales que enamoran a millones de personas en todo el mundo. Cada edición tiene un diseño distinto, particular, que incluso se ha vuelto una materia de colección. Distintos nombres, colores, texturas, tecnologías y otros detalles han demarcado los diseños de los balones de las Copas del Mundo.

A continuación, te presentamos la lista completa de los balones con detalles particulares de su diseño.

Todos los balones en la historia de los Mundiales

Uruguay 1930 - Tiento y T-Model: Este Mundial tuvo dos balones en el torneo, ninguno era el oficial. De hecho, la final se jugó con dos balones, Argentina optó por iniciar el juego con su balón- el Tiento- y ya para el segundo tiempo, Uruguay salto al campo con el T-Model, esférico que les sirvió para ganar el juego 4-2.

Italia 1934 - Federale 102 : Este balón contó con 13 paneles poligonales y era de color marrón.

: Este balón contó con 13 paneles poligonales y era de color marrón. Francia 1938 - Allen : era muy similar al de Italia 1934.

: era muy similar al de Italia 1934. Brasil 1950 - Duplo T : También conocido como Superball, fue recordado por ser el balón con el que Uruguay protagonizó el 'Maracanazo'.

: También conocido como Superball, fue recordado por ser el balón con el que Uruguay protagonizó el 'Maracanazo'. Suiza 1954 - Swiss World Champion : La empresa Kost Sports hizo el balón de color amarillo en lugar de café, como era la costumbre.

: La empresa Kost Sports hizo el balón de color amarillo en lugar de café, como era la costumbre. Suecia 1958 - Top Star : El balón fue seleccionado entre 102 esféricos que postularon algunos diseñadores.

: El balón fue seleccionado entre 102 esféricos que postularon algunos diseñadores. Chile 1962 - Crack: Un balón muy pesado por el diseño particular con el que se fabricó.

Un balón muy pesado por el diseño particular con el que se fabricó. Inglaterra 1966 - Challenge 4-Star : La Federación Inglesa fue la última que eligió el balón que se jugaba en cada Mundial.

: La Federación Inglesa fue la última que eligió el balón que se jugaba en cada Mundial. México 1970 - Telstar: México hizo historia, ya que a partir de esta edición Adidas comenzó a crear todos los balones del Mundial. El Telstar contaba con 32 paneles en blanco y negro, algo revolucionario para ese entonces.

Alemania 1974 - Telstar Durlast : la diferencia entre este balón y el de México 1970 fue el revestimiento impermeable de poliuretano.

: la diferencia entre este balón y el de México 1970 fue el revestimiento impermeable de poliuretano. Argentina 1978 - Tango : Contó con 20 paneles hexagonales cosidos a mano.

: Contó con 20 paneles hexagonales cosidos a mano. España 1982 - Tango España : El esférico presentó una mejor impermeabilización, las costuras fueron pegadas para evitar la filtración del agua. Además, este fue el último balón en ser creado con cuero.

: El esférico presentó una mejor impermeabilización, las costuras fueron pegadas para evitar la filtración del agua. Además, este fue el último balón en ser creado con cuero. México 1986 - Azteca: Para el segundo Mundial en México, el balón fue 100 por ciento sintético y contó con detalles de la cultura azteca.

Italia 1990 - Etrusco Unico : Este diseño contenía tríadas triangulares con cabezas de león reminiscentes del arte etrusco.

: Este diseño contenía tríadas triangulares con cabezas de león reminiscentes del arte etrusco. Estados Unidos 1994 - Questra : Tuvo un diseño pensado para ser más ligero, suave y sensible.

: Tuvo un diseño pensado para ser más ligero, suave y sensible. Francia 1998 - Tricolore: Fue el primer balón con diseño multicolor, utilizando los colores de la bandera francesa.

Corea/Japón 2002 - Fevernova: Adidas se "olvidó" del diseño Tango y comenzó a crear balones únicos.

Alemania 2006 - Teamgeist : Tenía 14 paneles unidos térmicamente y se convirtió en uno de los favoritos de los amantes del futbol.

: Tenía 14 paneles unidos térmicamente y se convirtió en uno de los favoritos de los amantes del futbol. Sudáfrica 2010 - Jabulani: Uno de los balones más polémicos en la historia de los Mundiales por su aerodinámica.

Brasil 2014 - Brazuca : Tuvo seis paneles de poliuretano para brindar mayor estabilidad y sus colores se inspiraron en las pulseras tradicionales de la suerte de Brasil. El nombre se adaptó al famoso apodo que se da a los originarios de Brasil.

: Tuvo seis paneles de poliuretano para brindar mayor estabilidad y sus colores se inspiraron en las pulseras tradicionales de la suerte de Brasil. El nombre se adaptó al famoso apodo que se da a los originarios de Brasil. Rusia 2018 - Telstar 18: Un homenaje al balón Telstar de 1970.

Qatar 2022 - Al Rihla: El nombre de este balón se traduce a "el viaje". Fue un balón fabricado para proteger el medioambiente.