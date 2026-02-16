En el futbol, además de los jugadores, el balón es uno de los protagonistas principales que enamoran a millones de personas en todo el mundo. Cada edición tiene un diseño distinto, particular, que incluso se ha vuelto una materia de colección. Distintos nombres, colores, texturas, tecnologías y otros detalles han demarcado los diseños de los balones de las Copas del Mundo.
A continuación, te presentamos la lista completa de los balones con detalles particulares de su diseño.
Todos los balones en la historia de los Mundiales
- Uruguay 1930 - Tiento y T-Model: Este Mundial tuvo dos balones en el torneo, ninguno era el oficial. De hecho, la final se jugó con dos balones, Argentina optó por iniciar el juego con su balón- el Tiento- y ya para el segundo tiempo, Uruguay salto al campo con el T-Model, esférico que les sirvió para ganar el juego 4-2.
- Italia 1934 - Federale 102: Este balón contó con 13 paneles poligonales y era de color marrón.
- Francia 1938 - Allen: era muy similar al de Italia 1934.
- Brasil 1950 - Duplo T: También conocido como Superball, fue recordado por ser el balón con el que Uruguay protagonizó el 'Maracanazo'.
- Suiza 1954 - Swiss World Champion: La empresa Kost Sports hizo el balón de color amarillo en lugar de café, como era la costumbre.
- Suecia 1958 - Top Star: El balón fue seleccionado entre 102 esféricos que postularon algunos diseñadores.
- Chile 1962 - Crack: Un balón muy pesado por el diseño particular con el que se fabricó.
- Inglaterra 1966 - Challenge 4-Star: La Federación Inglesa fue la última que eligió el balón que se jugaba en cada Mundial.
- México 1970 - Telstar: México hizo historia, ya que a partir de esta edición Adidas comenzó a crear todos los balones del Mundial. El Telstar contaba con 32 paneles en blanco y negro, algo revolucionario para ese entonces.
- Alemania 1974 - Telstar Durlast: la diferencia entre este balón y el de México 1970 fue el revestimiento impermeable de poliuretano.
- Argentina 1978 - Tango: Contó con 20 paneles hexagonales cosidos a mano.
- España 1982 - Tango España: El esférico presentó una mejor impermeabilización, las costuras fueron pegadas para evitar la filtración del agua. Además, este fue el último balón en ser creado con cuero.
- México 1986 - Azteca: Para el segundo Mundial en México, el balón fue 100 por ciento sintético y contó con detalles de la cultura azteca.
- Italia 1990 - Etrusco Unico: Este diseño contenía tríadas triangulares con cabezas de león reminiscentes del arte etrusco.
- Estados Unidos 1994 - Questra: Tuvo un diseño pensado para ser más ligero, suave y sensible.
- Francia 1998 - Tricolore: Fue el primer balón con diseño multicolor, utilizando los colores de la bandera francesa.
- Corea/Japón 2002 - Fevernova: Adidas se "olvidó" del diseño Tango y comenzó a crear balones únicos.
- Alemania 2006 - Teamgeist: Tenía 14 paneles unidos térmicamente y se convirtió en uno de los favoritos de los amantes del futbol.
- Sudáfrica 2010 - Jabulani: Uno de los balones más polémicos en la historia de los Mundiales por su aerodinámica.
- Brasil 2014 - Brazuca: Tuvo seis paneles de poliuretano para brindar mayor estabilidad y sus colores se inspiraron en las pulseras tradicionales de la suerte de Brasil. El nombre se adaptó al famoso apodo que se da a los originarios de Brasil.
- Rusia 2018 - Telstar 18: Un homenaje al balón Telstar de 1970.
- Qatar 2022 - Al Rihla: El nombre de este balón se traduce a "el viaje". Fue un balón fabricado para proteger el medioambiente.
- México, Estados Unidos y Canadá 2026 - Trionda: El balón elegido para la Copa del Mundo 2026 destaca por la tecnología con la que fue diseñado, ya que tiene sensores de 500 Hz que serán de ayuda para el VAR y el cuerpo arbitral. Tiene un diseño tricolor en honor a los tres países anfitriones de esta Copa del Mundo y dentro de los paneles del color que representa a cada país, tiene una hoja de maple, estrellas y un águila para cada uno.