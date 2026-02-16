En la última ventana de partidos amistosos que tuvo la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia, Javier Aguirre declaró que ya tenía el 80 por ciento de la lista de jugadores convocados para el Mundial 2026 definida en su mente. Sin embargo, entre el próximo partido amistoso que tendrá la semana que viene, la fecha FIFA de marzo, y el resto de los amistosos programados antes del debut contra Sudáfrica, el Vasco podrá probar nuevos perfiles.

Para este próximo partido amistoso, al no ser fecha FIFA, el Vasco tendrá que apoyarse nuevamente en jugadores de la Liga MX. Cabe recordar que la última vez, las Chivas fueron la base del Tri, con la presencia de Raúl Rangel, Brian Gutiérrez, Bryan González, Richard Ledezma, Roberto Alvarado, Ángel Sepúlveda, Luis Romo y Armando González en la convocatoria.

Para este partido contra Islandia, podría sorprender con el llamado de otros jugadores que no han sido habituales en el tricolor.

¿QUÉ JUGADORES PODRÍAN SER CONVOCADOS POR JAVIER AGUIRRE?

Diego Campillo (Chivas) : por la lesión de Luis Romo, el zaguero del Rebaño podría tener una oportunidad en la Selección

: por la lesión de Luis Romo, el zaguero del Rebaño podría tener una oportunidad en la Selección Iker Fimbres (Rayados) : el joven mediocampista del Monterrey ha mantenido su gran nivel y tras su gol en la Copa de Campeones de CONCACAF podría aparecer en la lista

: el joven mediocampista del Monterrey ha mantenido su gran nivel y tras su gol en la Copa de Campeones de CONCACAF podría aparecer en la lista Víctor Guzmán (Rayados) : el defensor central de la Pandilla ya ha sido llamado a Selección y podría reaparecer para este encuentro

: el defensor central de la Pandilla ya ha sido llamado a Selección y podría reaparecer para este encuentro César Garza (Pumas): el mediocampista de Pumas ha sido una de las revelaciones del torneo y se ha convertido en pieza fundamental de los universitarios, que se mantienen invictos en Liga MX

¿CUÁNDO ES EL PRÓXIMO PARTIDO DE LA SELECCIÓN MEXICANA?

Día: miércoles 25 de febrero

Hora:

Rival: Islandia

Estadio: Corregidora, Querétaro

