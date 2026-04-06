El delantero del momento en la Liga MX tiene nombre y apellido: Armando González. El mexicano de las Chivas es el máximo goleador del circuito, y su presencia en la Copa del Mundo con la Selección Mexicana parece ya inminente.

Sin embargo, recientemente, confesó un detalle de su vida personal que no muchos sabían, y es que, así como le gusta su apodo de 'La Hormiga', no le gusta que la gente le diga 'El Otaku del gol'.

Hormiga González se olvida de su error ante Portugal y está dispuesto "a ser aguador" con tal de apoyar a Selección Mexicana / FOTO: Imago7

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¿Qué dijo Armando González sobre sus apodos?

El futbolista de 22 años de edad participó en el podcast oficial del Guadalajara, donde confesó que el apodo de 'El Otaku del gol' no es tanto de su agrado. Un sobrenombre que comenzó por burlas en las categorías inferiores del Rebaño.

"No es que no me guste, me gusta más Hormiga. Al principio me incomodaba un poco porque me hacían mucha burla, la primera vez que me la dijeron fue en la Sub 23 y me hacían burla, decían que no me bañaba, que me daban miedo las mujeres”, confesó González.

"Si te dicen otaku pues piensas en los que se disfrazan y hacen todo ese rollo, pero yo no soy así, entonces era algo que me molestaba, pero es algo que vas recibiendo y ya ahorita se que las personas lo dicen con cariño”, agregó.