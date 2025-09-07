Los fanáticos del futbol daban por sentado que, Lionel Messi, quien ha ganado todo lo que se puede ganar en su carrera, concedería un 'último baile' con la selección argentina en la Copa del Mundo que se jugará en 2026.

Y aunque todavía queda la posibilidad, el propio Messi ha soltado unas declaraciones recientemente que preocupan a sus seguidores: "Debo ser sincero conmigo mismo. Cuando me siento bien, disfruto y si no estoy bien, lo paso mal y prefiero no estar. Así que iremos viendo. Hay que ir partido tras partido".

"No es algo que me guste, que quiero ni que estoy esperando, pero va pasando el tiempo, ya son muchos años y bueno, a veces me siento bien, a veces no tan bien y depende mucho de eso", comentó Leo.

Lionel Messi dejó abierta la posibilidad de que no juegue el Mundial 2026. Foto: Imago7

Además de dejar con el corazón roto a cientos de fanáticos, 'La Pulga' también se estaría perdiendo la chance de ostentar un récord que nunca nadie ha logrado en la historia de este deporte.

¿Qué pasaría si Messi no va al Mundial?

En el hipotético caso de que el futbolista del Inter Miami no asista al certamen internacional, dejaría escapar la oportunidad de ser el único jugador en la historia en disputar seis Mundiales.

Hay jugadores con cinco: Antonio Carbajal, el propio Messi, Cristiano Ronaldo, Andrés Guardado, Rafael Márquez y Lothar Matthäus. Pero ninguno a llegado a su sexta edición.

Andrés Guardado y Rafael Márquez en entrenamiento con la Selección Mexicana - Foto: @RafaMarquezMX en X

Aunque es verdad que Cristiano Ronaldo, quien fue su rival directo durante más de 15 años, también tiene la posibilidad de lograrlo, y al menos hasta ahora, CR7 no ha dado ninguna sospecha sobre una posible ausencia en 2026.

Messi y Cristiano Ronaldo Foto: Especial

