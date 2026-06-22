Lionel Messi ya suma 16 goles en Copas del Mundo, luego de su triplete contra Argelia, en su presentación en el Mundial 2026. Cifra récord que comparte con el alemán Miroslav Klose.

Esta tarde, contra Austria busca convertirse en el máximo anotador en la historia de los Mundiales y ya dejó pasar la primera gran oportunidad con un penalti errado.

Leo tomó el balón al minuto 8, ejecutó el mismo estilo que en la Final de Qatar 2022, pero esta vez no tuvo éxito. La Pulga mandó el balón por el lado derecho de la portería austriaca.

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Lionel Messi has missed penalty !!! pic.twitter.com/PEIAXAsp4Q — Goals Xtra (@GoalsXtra) June 22, 2026

El Dallas Stadium, que enloqueció con la decisión del árbitro luego de ir al VAR, quedó silenciado a excepción de la cabecera donde se encuentran tres bloques rojos de aficionados europeos.

Messi se tomó el rostro, se levantó el short y volvió a caminar en dirección contraria a la portería. Como muestra de apoyo, la afición comenzó a ovacionarlo.

"Que de la mano de Leo Messi, todos la vuelta vamos a dar", coreó la afición albiceleste que abarrotó las tribunas del recinto texano en busca del segundo triunfo en esta Copa del Mundo 2026.