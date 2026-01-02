El 2025 dejó una idea clara del momento que viven los delanteros mexicanos. En un año marcado por la irregularidad de varios nombres y la consolidación de otros, los goles volvieron a ser un termómetro confiable para medir jerarquías, y quizá prioridades de cara a la Copa del mundo de 2026.

Periodista deportivo de FOX Sports ninguneó a Ángel Sepúlveda: “Prefiero llevar a al Mundial a la Hormiga González” / FOTOS: Imago7

¿Quiénes fueron los máximos goleadores mexicanos de 2025?

En la cima aparece Germán Berterame, naturalizado de Rayados que cerró el año con 28 goles, lo que lo colocó como el mexicano más efectivo de 2025.

Muy cerca aparece Julián Quiñones, con 22 goles, lo que mostró que su impacto ofensivo se mantiene alto a pesar de jugar en Arabia, y a que ya no es un nombre habitual en las convocatorias de Javier Aguirre.

FOTO: IMAGO7 - Berterame rompe las redes y se presenta con gol en el Tri

Con 21 anotaciones, Raúl Jiménez y Ángel Sepúlveda comparten escalón. En el caso de Jiménez, después de años complicados en Inglaterra, volvió a cerrar un calendario como uno de los mexicanos más productivos frente al arco. Sepúlveda, por su parte, reafirmó que su olfato goleador con Cruz Azul no es casualidad y que puede competir en cifras con nombres de mayor cartel.

Un escalón abajo aparece Alexis Vega, con 18 goles, en un año donde recuperó protagonismo y peso ofensivo con Toluca. Sus números reflejan un jugador que volvió a sentirse cómodo, participativo y decisivo en el último tercio de la cancha.

Foto: Imago7

La lista la completan Santiago Giménez, con 15 goles, y Armando González, con 14, del Milán y Chivas, respectivamente. Cifras que siguen relevantes dentro del panorama nacional ya que Santi es un 'asegurado' del Vasco, quien también ha hablado muy bien de 'La Hormiga'.

