Santiago Giménez se operó del tobillo derecho el 18 de diciembre por una lesión que arrastró por meses que no lo dejaba desempañarse bien dentro del campo. Por ende, el mexicano se encuentra en recuperación.

En estas recientes fiestas de Navidad y Año Nuevo, el 'Bebote' decidió descansar y pasarla en familia, y a través de redes sociales compartió imágenes y videos junto a sus padres y hermana.

Sin embargo, un video donde se burlan del delantero mexicano tomó fuerza en los últimos días, y fue ni más ni menos que su hermana.

Lee también Julián Araujo es presentado con el Celtic de Glasgow; ¿Logrará meterse en la lista para el Mundial?

¿Qué pasó con Santiago Giménez?

Agus Giménez, hermana del atacante del Milán, acompaña a su hermano en su proceso de rehabilitación, así como en las vacaciones, y lo hace con humor.

A través de un video difundido en TikTok, Santi y su hermana actuaron con un audio de fondo que hace burla de la lesión que sufre el goleador del Tri.

“Me voy a mi cuarto”, dice Santiago, a lo que responde Agus: “Ni modo que te vayas a jugar al fut”, mientras el canterano de Cruz Azul abandona el cuarto en sus bastones.

— “Okay, I’m going to my bedroom”.



— “Yeah, it’s not like you can go to play football”.



Santi Gimenez and his sister on TikTok. 😅pic.twitter.com/Z2sLXnQNkA — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) January 1, 2026

Lee también VIDEO: Un futbolista mexicano fue de los primeros en meter gol en 2026; así fue la anotación