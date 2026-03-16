Neymar quedó descartado para los amistosos de Brasil en Estados Unidos este mes.

El delantero de 34 años ha sufrido para recuperar su mejor versión desde que se rompió el ligamento cruzado anterior en octubre de 2023.

Brasil jugará contra Francia en Boston el 26 de marzo y, cuatro días después, ante Croacia en Orlando.

Neymar Jr. y Carlo Ancelotti. FOTOS: AP / EFE

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“Esta es una convocatoria que tiene en cuenta a jugadores que están 100% en forma", señaló el lunes el seleccionador Carlo Ancelotti. "Tuvimos lesiones importantes de jugadores como Eder Militao, Bruno Guimaraes, Estevao, Rodrygo”.

Neymar no jugó bien el domingo en el empate 1-1 de Santos contra Corinthians en la liga brasileña.

La lista para el Mundial se anunciará el 18 de mayo. El último partido de preparación del equipo será el 31 de mayo contra Panamá en Rio de Janeiro.

Lista de convocados de Brasil

Arqueros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahce).

Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Leo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Roger Ibañez (Al Ahli), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Wesley (Roma).

Mediocampistas: Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad), Gabriel Sara (Galatasaray).

Delanteros: Endrick (Lyon), Joao Pedro (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit St. Petersburg), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinicius Junior (Real Madrid).