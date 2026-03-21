Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, explicó este sábado que ve “muy trabajador, muy humilde y abocado a querer mejorar” al mexicano Obed Vargas, del que esperó que, “cada día, se pueda adaptar más a la diferencia grande” que hay entre la liga estadounidense y la española.

“Veo un chico muy educado, muy respetuoso, muy trabajador, muy humilde, abocado a querer mejorar y todas estas situaciones para poder crecer. El otro día hizo un partido bueno cuando jugó de titular y ojalá que siga creciendo en los entrenamientos y en los partidos que le toque participar para que, cada día, se pueda adaptar más a la diferencia grande que hay de dónde venía a donde hoy está”, valoró el técnico argentino.

Obed Vargas con el Atlético de Madrid - Foto: EFE

Desde su fichaje en el pasado mercado de invierno, procedente del Seattle Sounders, Obed Vargas ha disputado cuatro de los trece encuentros disponible, uno de ellos de inicio, el pasado sábado contra el Getafe en el estadio Metropolitano.

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¿Obed Vargas será titular contra el Real Madrid?

El derbi madrileño es uno de los partidos más importantes del circuito español, por lo que, con base en alineaciones anteriores, luce poco probable que el futbolista mexicano salte de arranque ante los merengues.

Sin embargo, si puede ser que 'el Cholo' le de algunos minutos de fogueo a Vargas, todo depende de cómo se vaya desarrollando el duelo.

Evidentemente, esto sería una gran noticia para Javier Aguirre, ya que le conviene que el juvenil adquiera experiencia en el futbol de élite, para así soportar la presión de jugar una Copa del Mundo.