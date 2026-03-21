Buenas noticias para la Selección Mexicana. Santiago Giménez ha regresado a las canchas este sábado. en la victoria del Milán sobre el Torino, en la Jornada 30 de la Serie A.

Al entrar al minuto 78, cuando el juego iba 3-1, el delantero tricolor pudo sumar sus primeros minutos en 2026. Año crucial en su carrera debido al Mundial con el Tri.

Santiago Giménez con la Selección Mexicana Foto: Imago7

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¿Desde cuando no jugaba Santiago Giménez?

Luego de casi cinco meses fuera, el delantero de 24 años de edad volvió a sentirse futbolista, tras lesión en su tobillo derecho que lo hizo pasar por el quirófano.

El canterano de Cruz Azul no disputaba un partido oficial con el equipo rossoneri desde el 28 de octubre de 2025 ante el Atalanta. En aquel duelo, salió de cambió por las molestias en su tobillo.

Luego de que los médicos de Milán no le detectaran algún tipo de lesión cónica, Santi tuvo el alta médica y por fin fue convocado por Massimiliano Allegri, que ahora tiene más opciones ofensivas para encarar el resto de la temporada en Italia.

Giménez tuvo un regreso discreto, los minutos los aprovechó para tomar ritmo, y no logró generar mucho peligro en el área rival.