Sin duda alguna, Gilberto Mora es el mayor prospecto surgido del futbol mexicano con miras al futuro. Con apenas 17 años, se ha convertido en pieza clave de Xolos de Tijuana y en un referente de las últimas convocatorias de la Selección Mexicana.

El atacante, actualmente en recuperación por una pubalgia, tiene amplias posibilidades de disputar la Copa del Mundo de 2026. Tras ese torneo de la FIFA, espera cumplir su sueño de llegar al balompié europeo.

Con esa meta en mente, la figura de Rafaela Pimenta, su agente, resulta fundamental para colocarlo en uno de los mejores clubes del mundo, tal como lo hizo con el también mexicano Santiago Giménez, delantero del AC Milán.

¿Quién es Rafaela Pimenta, la representante de Erling Haaland, Santiago Giménez y Gilberto Mora?

Pimenta es una abogada brasileña especializada en derecho internacional que se convirtió en una de las agentes más influyentes del futbol mundial. Su nombre cobró gran relevancia tras la muerte del célebre representante Mino Raiola en 2022, cuando asumió el liderazgo de la agencia que ambos habían construido.

Desde entonces, ha gestionado la carrera de figuras de talla mundial como Erling Haaland, Matthijs de Ligt y Khéphren Thuram, consolidándose como pieza clave en el mercado de fichajes internacionales. En los últimos años, ha trabajado con talentos mexicanos como Santiago Giménez, Obed Vargas y Gilberto Mora, mostrando un interés especial en proyectar a jóvenes promesas hacia ligas de mayor competitividad.

Nacida en 1973, ha señalado que buscará vender en buen precio a la joven estrella mexicana, quien ya ha sido vinculado con varios clubes de primera categoría en Europa.