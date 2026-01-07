Después de que su festejo se robó los reflectores en la reciente victoria de Fulham, el delantero Raúl Jimenez reveló que tomó inspiración del videojuego EA Sports FC 26 para celebrar el gol que anotó en el 55', durante el encuentro ante Chelsea en la Premier League.

“El festejo fue algo que me salió ahí en el momento porque yo iba pensando en la emoción de hacer el gol. Iba pensando en tirarme de rodilla, pero ya no podemos. Ya nos amonestan. Entonces digo: ¿qué hago? Me acordé de ese festejo del FIFA y dije: bueno, este, ahí como va”, reconoció Jiménez.

En el partido, correspondiente a la Jornada 21 de la Premier League, el delantero alcanzó cinco tantos y tres asistencias en 20 partidos jugados. Y llamó la atención que, después de vencer la defensa de Robert Sánchez en la portería de Chelsea, se tiró de lleno al pasto sin amortiguar la caída.

“Estoy contento con mi desempeño, contento con todo lo que estoy haciendo, ayudando al Fulham a conseguir estos buenos resultados en este inicio de año. A pesar de que no tuvimos un gran inicio de temporada ahora estamos en esta racha de cinco partidos sin perder”, concluyó Jiménez.

De momento, Fulham ocupa el noveno lugar en la tabla general de la Premier League con 31 puntos. Los primeros tres lugares le pertenecen a Arsenal, Manchester City y Aston Villa.

Lee también Sebastián Abreu exige la titularidad de Gilberto Mora en el Mundial de 2026; respalda al juvenil en la Selección Mexicana

Another goal for Raúl. 💥🇲🇽 pic.twitter.com/fNMhvV9Y8N — Fulham Football Club (@FulhamFC) January 7, 2026

¿Cuándo será el próximo partido del Fulham en la Premier League?

Sábado, 17 de enero

Leeds vs Fulham | Jornada 22 de la Premier League | 9:00 A.M. (tiempo del centro de México).

Lee también Edgardo Codesal revela cuál fue la clave que le permitió dirigir la final del Mundial de Italia 1990