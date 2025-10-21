El Mundial de 2026 está a poco más de siete meses de arrancar, y con ello, nuevas novedades salen, que emocionan cada vez más a los aficionados, que ya esperan el silbatazo inicial en la cancha del Estadio Azteca.

Ante este escenario, la organización mexicana del torneo, ha dado a conocer de manera oficial, las sedes de entrenamiento que estarán a disposición de los diferentes países durante su estancia en el país.

¿Cuántos partidos del Mundial se jugarán en CDMX? Foto: Especial
¿Cuántos partidos del Mundial se jugarán en CDMX? Foto: Especial

¿Dónde entrenarán las selecciones durante el Mundial de 2026?

México contará con un total de 13 centros de entrenamiento para la Copa del Mundo, distribuidos en 9 ciudades distintas, siendo las plazas elegidas Cancún, Tijuana, Querétaro, Pachuca, Torreón y Puebla.

Luego de meses de incertidumbre y tras la revisión de la FIFA, cada entidad recibió una respuesta positiva, y conocerá en los siguientes meses a las estrellas que estarán en cada punto y que seguramente serán recibidas con cariño por los aficionados.

CENTROS DE ENTRENAMIENTO EN MÉXICO PARA EL MUNDIAL 2026

  • Cancún, Quintana Roo

  • Riviera Maya Training Site
  • Mayakoba Training Centre

  • Tijuana, Baja California

  • Centro Xoloitzcuintle

  • Puebla, Puebla

  • Estadio Cuauhtémoc

  • Torreón, Coahuila

  • Territorio Santos

  • Querétaro, Querétaro

  • La Loma Centro Deportivo Querétaro

  • Guadalajara, Jalisco

  • Academia Atlas FC
  • Chivas Verde Valle

  • Pachuca, Hidalgo

  • CF Pachuca – Universidad del Futbol
  • CF Pachuca – Estadio Hidalgo

  • Monterrey, Nuevo León

  • Rayados Training Centre

  • Ciudad de México

  • La Nueva Casa del Futbol – Toluca
  • Centro de Alto Rendimiento (CAR)
La Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento de la FMF - Foto: Imago7
La Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento de la FMF - Foto: Imago7

