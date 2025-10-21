El Mundial de 2026 está a poco más de siete meses de arrancar, y con ello, nuevas novedades salen, que emocionan cada vez más a los aficionados, que ya esperan el silbatazo inicial en la cancha del Estadio Azteca.

Ante este escenario, la organización mexicana del torneo, ha dado a conocer de manera oficial, las sedes de entrenamiento que estarán a disposición de los diferentes países durante su estancia en el país.

¿Cuántos partidos del Mundial se jugarán en CDMX? Foto: Especial

Lee también Santiago Giménez 'alburea' a su novia en plena transmisión en vivo

¿Dónde entrenarán las selecciones durante el Mundial de 2026?

México contará con un total de 13 centros de entrenamiento para la Copa del Mundo, distribuidos en 9 ciudades distintas, siendo las plazas elegidas Cancún, Tijuana, Querétaro, Pachuca, Torreón y Puebla.

Luego de meses de incertidumbre y tras la revisión de la FIFA, cada entidad recibió una respuesta positiva, y conocerá en los siguientes meses a las estrellas que estarán en cada punto y que seguramente serán recibidas con cariño por los aficionados.

CENTROS DE ENTRENAMIENTO EN MÉXICO PARA EL MUNDIAL 2026

Cancún, Quintana Roo

Riviera Maya Training Site

Mayakoba Training Centre

Tijuana, Baja California

Centro Xoloitzcuintle

Puebla, Puebla

Estadio Cuauhtémoc

Torreón, Coahuila

Territorio Santos

Querétaro, Querétaro

La Loma Centro Deportivo Querétaro

Guadalajara, Jalisco

Academia Atlas FC

Chivas Verde Valle

Pachuca, Hidalgo

CF Pachuca – Universidad del Futbol

CF Pachuca – Estadio Hidalgo

Monterrey, Nuevo León

Rayados Training Centre

Ciudad de México

La Nueva Casa del Futbol – Toluca

Centro de Alto Rendimiento (CAR)

La Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento de la FMF - Foto: Imago7

Lee también Selección Mexicana Femenil Sub-17: Horario y dónde ver EN VIVO el partido de México vs Países Bajos del Mundial