El Mundial de 2026 está a poco más de siete meses de arrancar, y con ello, nuevas novedades salen, que emocionan cada vez más a los aficionados, que ya esperan el silbatazo inicial en la cancha del Estadio Azteca.
Ante este escenario, la organización mexicana del torneo, ha dado a conocer de manera oficial, las sedes de entrenamiento que estarán a disposición de los diferentes países durante su estancia en el país.
¿Dónde entrenarán las selecciones durante el Mundial de 2026?
México contará con un total de 13 centros de entrenamiento para la Copa del Mundo, distribuidos en 9 ciudades distintas, siendo las plazas elegidas Cancún, Tijuana, Querétaro, Pachuca, Torreón y Puebla.
Luego de meses de incertidumbre y tras la revisión de la FIFA, cada entidad recibió una respuesta positiva, y conocerá en los siguientes meses a las estrellas que estarán en cada punto y que seguramente serán recibidas con cariño por los aficionados.
CENTROS DE ENTRENAMIENTO EN MÉXICO PARA EL MUNDIAL 2026
Cancún, Quintana Roo
- Riviera Maya Training Site
- Mayakoba Training Centre
Tijuana, Baja California
- Centro Xoloitzcuintle
Puebla, Puebla
- Estadio Cuauhtémoc
Torreón, Coahuila
- Territorio Santos
Querétaro, Querétaro
- La Loma Centro Deportivo Querétaro
Guadalajara, Jalisco
- Academia Atlas FC
- Chivas Verde Valle
Pachuca, Hidalgo
- CF Pachuca – Universidad del Futbol
- CF Pachuca – Estadio Hidalgo
Monterrey, Nuevo León
- Rayados Training Centre
Ciudad de México
- La Nueva Casa del Futbol – Toluca
- Centro de Alto Rendimiento (CAR)
