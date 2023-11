La Selección Nacional, pese a que eliminó a Honduras en Cuartos de Final de la Concacaf Nations League vía penaltis, dejó un amargo sabor de boca entre los aficionados mexicanos, ya que no gustó cómo se dio la clasificación a la Copa América 2024.

Y es que una vez más el desempeño de varios jugadores quedó exhibido de manera negativa, por lo que se abrió de nuevo el debate sobre si al Jimmy le imponen jugadores en cada una de sus convocatorias.

¿Habrá una renovación en la Selección Mexicana?

En el Tricolor ya le dieron la vuelta a la página tras su pobre exhibición ante los Catrachos, por lo que ahora Jaime Lozano se enfoca en lo que será su próximo compromiso ante Colombia a mediados de diciembre.

Y al no ser Fecha FIFA, el entrenador de la Selección Mexicana no contará con los ‘europeos’, por lo que según David Medrano, eso le abrirá la puerta a elementos como Alan Mozo y Guillermo Martínez, en caso de que no lleguen a la Final del Apertura 2023.

¿Cuándo jugará México vs Colombia?

Jaime Lozano tendrá un juego de preparación ante Colombia el próximo 16 de diciembre en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, donde no contará con los elementos que militan en Europa y los que juegue la Final del Apertura 2023.

Este partido tendrá el ingrediente extra de que Julián Quiñones, en caso de ser convocado, se medirá a la selección de su país de origen.